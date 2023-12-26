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محدث:استشهاد شاب و فتى واصابة اثنين آخرين في مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

12/26/2023 4:13:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN-استشهد شاب وفتى، وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات في مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأفادت وزارة الصحة بإستشهاد الشاب ابراهيم ماجد الطيطي (31 عاما)، والفتى أحمد محمد يوسف ياغي (17 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم الفوار.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين، ما أدى إلى استشهاد شاب وفتى وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي.

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