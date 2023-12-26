محدث:استشهاد شاب و فتى واصابة اثنين آخرين في مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN-استشهد شاب وفتى، وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات في مخيم الفوار جنوب الخليل.
وأفادت وزارة الصحة بإستشهاد الشاب ابراهيم ماجد الطيطي (31 عاما)، والفتى أحمد محمد يوسف ياغي (17 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم الفوار.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين، ما أدى إلى استشهاد شاب وفتى وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي.
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