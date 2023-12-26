صناعة الكاكاو في غانا تحدى صعوبات مزدوجة من الركود الاقتصادي والتدهور البيئي

(MENAFN
) تواجه غانا، المعروفة عالميًا بأنها ثاني أكبر منتج للكاكاو، لحظة حاسمة حيث تتصاعد المخاوف بشأن القدرة المستدامة لقطاع الكاكاو فيها - وهو أحد أركان اقتصادها الوطني, وتواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا مجموعة من التحديات، من ركود اقتصادي حاد إلى التأثيرات السلبية لأنشطة التعدين غير المرخص بها، المعروفة بـ "جالامسي". وتبرز الإحصائيات الأخيرة خطورة التحديات الاقتصادية التي تواجه غانا، حيث ارتفع معدل التضخم إلى مستويات مقلقة بلغت 26.4 في المائة بحلول نوفمبر. وكأن هذه التحديات الاقتصادية لم تكن كافية، فإن العمليات "جالامسي" السرية تتوغل بشكل متزايد في مزارع الكاكاو، معرضة للخطر القطاع الذي يعد ركنًا أساسيًا مع الذهب والنفط كأعمدة أساسية في اقتصاد غانا.
كما يقدم مايكل كوارتينغ، الذي يقود جهود مكافحة التعدين غير المشروع ضمن مجلس الكاكاو الغاني, صورة محبطة للأزمة الحالية. ويشير كوارتينغ، عندما نلقي نظرة على الخمس سنوات الماضية، إلى أننا "شهدنا تصاعدًا محزنًا في تدمير مزارع الكاكاو بسبب نشاطات المنقبين غير المرخص لهم". هذه التصريحات تؤكد على السرعة والأهمية المتزايدة لهذه المشكلة، مما يشير إلى تداعيات طويلة الأمد قد تؤثر على إنتاج الكاكاو في غانا وبالتالي على اقتصادها بأكمله.
كذلك دفع المشهد الاقتصادي الصعب العديد من منتجي الكاكاو إلى اتخاذ قرارات صعبة، كما يظهر من خلال تجربة ريتا أبينا كورانتينغ، مزارعة الكاكاو التي تبلغ من العمر 45 عامًا من منطقة سوهوم في الجزء الشرقي من غانا. قرار كورانتينغ بتأجير أرضين من أراضيها لعمها لأغراض التعدين يبرز الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المزارعون. وتشير إلى الفوائد المالية الفورية: "يعوضني بمبلغ 500 دولار شهريًا، مبلغ يفوق ما يمكنني الحصول عليه من زراعة الكاكاو". وهذه التحولات في استخدام الأراضي ليست حالات معزولة، وتشير الأدلة والمراقبات إلى اتجاه متزايد حيث ينتقل منتجو الكاكاو، بفعل اليأس المالي، إلى سبل معيشة بديلة، مثل زراعة المطاط.
في حين اتخذت الحكومة الغانية مؤخرًا محاولة للتخفيف من الضغوط الاقتصادية على منتجي الكاكاو، خطوات بتفويض زيادة كبيرة بنسبة 63 في المائة في سعر شراء الكاكاو، ووضعتها عند ما يقرب من 1822 دولار للطن للمنتجين. ومع ذلك، يبدو أن هذه الحافز المالي المحسن غير كاف لردع مبيعات الأراضي لأغراض التعدين غير المشروع، مما يبرز التحديات الاقتصادية والبيئية المتشابكة التي تواجه صناعة الكاكاو في غانا.
MENAFN26122023000045015682ID1107657050
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.