المصرف المركزي الروسي يقيم بحذر التضخم قبل التفكير في تعديل أسعار الفائدة الممكنة

(MENAFN
) ألقت إلفيرا نابيولينا، التي تترأس البنك المركزي الروسي بصفتها حاكمة، الضوء مؤخرًا على النهج الدقيق للمؤسسة في معالجة المخاوف التضخمية والتفكير في تعديل أسعار الفائدة. وفي بيان أصدرته يوم الأحد الماضي، أوضحت نابيولينا أن البنك المركزي يتوقع فترة زمنية محددة، قد تمتد بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، لمراقبة تراجع واضح في مؤشرات التضخم قبل التفكير في تعديل الفائدة الحالية.
كما شهدت السياسات النقدية الأخيرة من البنك المركزي الروسي حركات قوية, وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع البنك معدل الفائدة الأساسي بنسبة 100 نقطة أساسية، معلنًا عن نسبة 16 في المئة, وهذه الخطوة لم تكن مجرد حدث فردي، بل أشارت إلى الزيادة الخامسة المتتالية في أسعار الفائدة. تعكس هذه الزيادات المتتالية التزام البنك المستمر بمواجهة وتخفيف تأثيرات التضخم المتزايد. وتلمح هذه الزيادات إلى أن البنك قد يكون على وشك الانتهاء من مرحلته النقدية الضيقة، مما يشير إلى تحولات استراتيجية محتملة في المستقبل القريب.
كذلك خلال تفاعلها مع مجموعة وسائل الإعلام "آر بي سي"، غمرت نابيولينا في التفاصيل حول الاعتبارات المتعددة التي توجه مسار سياسة البنك. وأبرزت التحديات المعقدة في تحديد الوقت المثلى لإعادة توجيه أسعار الفائدة، مؤكدة أن الجدول الزمني لبدء التراجع في أسعار الفائدة لا يزال غير واضح. وأكدت على ضرورة إجراء تقييم شامل لمؤشرات اقتصادية متعددة تؤكد على تراجع مستدام ومتوقع في الضغوط التضخمية. كجزء من تقييماتها المستمرة والتخطيط المستقبلي، حدد البنك المركزي الروسي 16 فبراير كتاريخ محوري. في هذا اليوم، من المقرر عقد اجتماع حاسم لتحديد الاتجاه المستقبلي لمعدل الفائدة الأساسي، مؤكدة على تعقيد وأهمية هذه القرارات المرتقبة.
MENAFN26122023000045015682ID1107657032
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.