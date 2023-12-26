المركزي الروسي يقوم باستئناف عمليات شراء العملات الأجنبية وسط تقلبات أسعار النفط

(MENAFN
) ألقت إلفيرا نابيولينا، حاكمة البنك المركزي الروسي، الضوء مؤخرًا على وجهة نظر البنك بشأن استراتيجيته المتعلقة بشراء العملات الأجنبية، خصوصًا في ضوء التقلبات غير المتوقعة في أسعار النفط. ووفقًا للتقارير من وسائل الإعلام الروسية، أوضحت نابيولينا أنه في حال ارتفعت أسعار النفط إلى ما بين 88 إلى 90 دولارًا للبرميل، سيعيد البنك المركزي الروسي النظر في موقفه الحالي وقد يستأنف عمليات شراء العملات الأجنبية. ومع ذلك، أكدت أن البنك ملتزم حاليًا بمواصلة عمليات بيع العملات الأجنبية خلال شهر يناير. ومن المتوقع الكشف عن تفاصيل هذه المبيعات قريبًا.
كما اتخذ البنك المركزي الروسي قرارًا في أغسطس بتعليق عمليات شراء العملات الأجنبية وكان الهدف منه حماية الروبل الروسي من المزيد من التدهور، خصوصًا بعد أن شهد انخفاضًا كبيرًا في الشهور الماضية. وخلال هذه الفترة، تعرض الروبل لتقلبات كبيرة، ووصل إلى أكثر من 100 روبل مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك، أظهرت التطورات الأخيرة تحسنًا في قيمة الروبل، حيث تشير البيانات الحالية إلى تحسن في الوضع مع تحسين سعر الصرف إلى حوالي 92 روبل مقابل الدولار الأمريكي.
كذلك أشارت نابيولينا في توضيحها للأسباب التي تقف وراء هذه القرارات المالية، إلى أن وجهة نظر البنك المركزي بشأن عمليات العملات الأجنبية مرتبطة بشكل مباشر بأسعار النفط, وفي حديثها مع قناة "آر بي سي"، أكدت الدور الحاسم الذي تلعبه أسعار النفط في توجيه استراتيجيات البنك، موضحة الحالة غير المستقرة للسوق المالية. وكإطار أوسع، تم تسجيل معيار التسوية لعقود النفط الخام من نوع برنت بقيمة 79.07 دولار للبرميل، مشيرة إلى البيئة الديناميكية التي تستمر في توجيه قرارات البنك.
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