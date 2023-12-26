أوكرانيا تنجح في الحصول على حزمة مالية كبيرة خلال برنامج شامل قام بتسهيله البنك الدولي

(MENAFN
) في تطور ملحوظ، كشفت وزارة المالية الأوكرانية يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر, أن أوكرانيا نجحت في الحصول على حزمة مالية تبلغ قيمتها 1.34 مليار دولار من خلال برنامج شامل قام بتسهيله البنك الدولي, وأوضحت الوزارة في تفاصيل هذا المبلغ الكبير أن الجزء الأكبر منه، البالغ 1.086 مليار دولار، يعود إلى قرض من البنك الدولي نفسه. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن الدعم المالي منحًا سخية من دول متعددة: مساهمة النرويج تبلغ 190 مليون دولار، ووعدت الولايات المتحدة بـ 50 مليون دولار، وألزمت سويسرا بـ 20 مليون دولار إضافي.
كما أوضحت الوزارة في بيانها أن الهدف الرئيسي هو دعم وإدارة الإنفاق في المجالات التي تتجاوز الأمان والدفاع ضمن الميزانية الوطنية الأوكرانية, وبشكل أكثر تحديدًا، يُخصص جزء كبير من هذه الموارد المالية للقطاعات الأساسية، بما في ذلك المبادرات التي تهدف إلى دعم الرفاه الاجتماعي للفئات العمرية المتقدمة. وبالإضافة إلى ذلك، سيضمن جزء من هذه المساعدات تعويضًا مناسبًا للأفراد الذين يعملون في خدمات الطوارئ الحكومية.
كذلك تأتي هذه الدعم المالي الدولي في وقت حاسم لأوكرانيا، خصوصًا في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة. وقدمت يوليا سفيريدينكو، وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، نظرة عامة على المسار الاقتصادي للبلاد. وأبرزت انتعاشًا ملحوظًا، مشيرةً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا على وشك أن يشهد نموًا يتجاوز خمسة في المائة خلال الأشهر الأولى الحادية عشرة من عام 2023, في حين يأتي هذا التوقع الإيجابي بعد فترة صعبة شهدت انكماشًا كبيرًا بنسبة 28.9 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
MENAFN26122023000045015682ID1107656925
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.