روستا تستعد لتحقيق ثاني أكبر حصاد للحبوب يبلغ 142.6 مليون طن

(MENAFN
) تشير البيانات الأخيرة من وكالة الإحصاء الروسية روسستات إلى أن روسيا مستعدة لتحقيق حصاد مثير للإعجاب يبلغ 142.6 مليون طن في عام 2023, وعلى الرغم من أن هذا الرقم يمثل انخفاضًا بنسبة 9.5 في المائة عن العام السابق الذي بلغت فيه الإنتاج 157.7 مليون طن، إلا أن دميتري باتروشيف، وزير الزراعة الروسي، يظل متفائلاً، مصفًا إياه بأنه ثاني أكبر حصاد في تاريخ البلاد, وأكد باتروشيف في مقابلة مع صحيفة كومسومولسكايا برافدا، فوائد هذا المحصول الفائق: تلبية الاحتياجات المحلية بشكل كاف وفتح آفاق التصدير للأسواق الدولية.
كما يرافق هذا التوقع الإيجابي تحديات، خاصة في مجال تصدير الحبوب, وأشار باتروشيف إلى أن ديناميات التصدير واجهت عقبات على مدار عام 2023، نتيجة لعدة عوامل منها نقص السفن الشحن المتاحة، وتعقيدات تتعلق بالتأمين، ومشكلات الدفع المفاقمة بفعل العقوبات التي فرضتها الدول الغربية. وعلى الرغم من هذه العوائق، تستمر روسيا في أداء دور بارز في التجارة العالمية للقمح. وعلى الرغم من أن الصين تتصدر كأكبر منتج للقمح عالميًا، إلا أن روسيا تحتل بثبات لقب أكبر مصدّر للقمح.
في حين أكد باتروشيف على صمود روسيا وبراعتها الزراعية، مشيرًا إلى تحقيق ذروة تاريخية في صادرات الزراعة لعام 2023، تجاوزت 45 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف ديسمبر إلى أن حصاد الحبوب قد يتجاوز التقدير الحالي، وربما يصل إلى 146 مليون طن.
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