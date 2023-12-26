هل تخلفت سويسرا عن اللحاق بركب تنظيم الذكاء الاصطناعي؟

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Regulierung von Künstlicher Intelligenz: Hat die Schweiz den Zug verpasst?Español (es) Regulación de la IA: ¿ha perdido Suiza ese tren?Português (pt) A Suíça perdeu o trem da regulamentação da IA?Français (fr) La Suisse a-t-elle raté le train de la régulation de l'intelligence artificielle?English (en) Has Switzerland missed the train on AI regulation?Italiano (it) La Svizzera ha perso il treno della regolamentazione dell'IA? (الأصلي)

قام الاتحاد الأوروبي بصياغة أول مشروع قانون في العالم ينظم الذكاء الاصطناعي (AI). فأين تقف سويسرا الدولة غير العضو في الاتحاد من هذه التطورات، وهي التي لم تكن حاضرة على طاولة النقاشات الأوروبية؟

توصّل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على المسودة النهائية لقانون الذكاء الاصطناعي، الذي يعتبر أول تشريع في العالم يهدف إلى الحد من القوة المتنامية لأنظمة الذكاء الاصطناعي والشركات التي تطورها. وقال براندو بينيفي، عضو البرلمان الأوروبي ومفاوض قانون الذكاء الاصطناعي، في بيان بعد الموافقة على التشريع المقترحرابط خارجي ، إن هذا القانون "سوف يفي بالوعد الأوروبي، ويضمن أن تكون الحقوق والحريات في قلب تطوير هذه التكنولوجيا الثورية".

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ينص القانون الجديد على حظر أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تشكل خطراً "غير مقبول" على المواطنة والديمقراطية، كالتقنيات التي تستخدم البيانات الشخصية الحساسة للتلاعب النفسي والتصنيف الاجتماعي والتنميط العنصري والجنسي والديني.

وركز المشرّعون والمشرعات أيضًا على برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية، مثل تشات جي بي تي ومحاولات استخدام التكنولوجيا لإنشاء صور متلاعب بها، مما يتطلب الشفافية حول البيانات والملكية الفكرية.

كما يجب على أي تطبيق للذكاء الاصطناعي يُعتبر "ذو مخاطر عالية" أن يلتزم بمتطلبات صارمة، وإلا فسيتم فرض غرامة على الشركة المنتجة تصل إلى 7٪ من الإيرادات العالمية.

وإذا تم إقرار القانون عبر تصويت في البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي هذا الربيع، فسيدخل القانون حيز التنفيذ في جميع البلدان الأعضاء. ولكن ماذا سيعني ذلك بالنسبة لسويسرا، الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، والنشطة للغاية في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي، والتي تُعد موطناً للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة؟

قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي: نتائج المفاوضات

بعد مفاوضات طويلة ومرهقة، اتفق أعضاء وعضوات الاتحاد الأوروبي على النقاط الأكثر إثارة للجدل.

لن يتم حظر استخدام برامج التعرف على الوجه في الأماكن العامة من قبل الشرطة والحكومات تمامًا، كما طالب البرلمان الأوروبي في مسودته الأولى للقانون. إلا أنها ستقتصر على الحالات الاستثنائية لأسباب تتعلق بالأمن القومي وإنفاذ القانون.

يجب على الشركات التي تستخدم برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية، مثل تشات جي بي تي أو برامج معالجة الصور أو التزييف العميق "Deepfakes"، أن تعلن أنها محتوى تم إنشاؤه بشكل مصطنع، وأن تكون شفافة بشأن البيانات المستخدمة لتدريب الأنظمة، مع احترام حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية. وكانت دول مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا من بين أشد المعارضين لهذه التدابير، خوفا من أنها قد تخنق روح ابتكار شركات الذكاء الاصطناعي فيها.

وتشمل ما يسمى "الأنظمة عالية المخاطر" قائمة طويلة من التطبيقات، مثل تحديد الهوية البيومترية والوصول إلى سوق العمل والجامعات، واستخدام الخدمات العمومية والخاصة. ومع ذلك، فإن تعريف ما يشكل "عالية المخاطر" ما يزال غامضًا وفقًا للعديد من الخبراء.

نص القانون ليس نهائيا وسيتم الانتهاء من التفاصيل الفنية للاتفاقية في الأسابيع المقبلة.

End of insertionسويسرا تنضم إلى السباق العالمي

منذ أن ظهر برنامج تشات جي بي تي ، أقوى برنامج دردشة آلي في التاريخ طورته شركة أوبن آيه أي ( OpenAI) الأمريكية، في السوق في نوفمبر 2022، تحركت العديد من البلدان لتنظيم الذكاء الاصطناعي أو الحد من مخاطره بطريقة ما. ويتعرض الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى هذا الأمر منذ عام 2021، لضغوط لوضع اللمسات الأخيرة على قانونه وإقراره في أقرب وقت ممكن.

في أكتوبر 2023، أطلقت الصين آلية حوكمة الذكاء الاصطناعي العالميةرابط خارجي ، وهي متاحة لجميع البلدان التي تشكل جزءًا من مبادرة طريق الحرير الجديد التي أطلقتها حكومة بكين. وفي الشهر نفسه، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعيرابط خارج . وبعد ذلك بوقت قصير، اجتمعت 29 دولة في بلتشلي بارك في المملكة المتحدة ووقعت على إعلان رابط خارجي يدعو إلى التطوير الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي. وكانت سويسرا من بين هذه البلدان. وتاريخيًا، كانت دولة جبال الألب تؤيد دائمًا اتباع نهج مريح وغير منظم في التعامل مع الذكاء الاصطناعي.

"بالنسبة لسويسرا، عدم وجود لوائح قانونية أفضل من تنظيم سيئ"، هذا ما قالته ليفيا فالبن، مستشارة السياسات للعلاقات الدولية في المكتب الفدرالي للاتصالات (OFCOM)، في شهر سبتمبر خلال حلقة نقاش في معهد ادياب (Idiap) لأبحاث الذكاء الاصطناعي ومقره سويسرا.

لكن فالبن أكدت أن الضغوط من أجل التنظيم كانت قوية أيضًا في سويسرارابط خارج ، خاصة بعد وصول تشات جي بي تي قبل عام إلى الأسواق السويسرية. والواقع أن سويسرا غيرت نهجها مؤخرا. وفي نهاية شهر نوفمبر، انضمت الحكومة السويسرية إلى القائمة المتزايدة من البلدان المهتمة بتنظيم الذكاء الاصطناعي، وذكرت برن أنها ترغب في استكشاف الأساليب التنظيمية التي تتماشى مع القانون الأوروبي واتفاقية الذكاء الاصطناعي الصادرة عن مجلس أوروبا، والتي تساهم سويسرا فيها. وسيتم اتخاذ القرار بشأن المضي قدمًا بحلول نهاية عام 2024.

سويسرا "فوّتت قطار" تنظيم الذكاء الاصطناعي

بحلول عام 2024، من المرجح أن يكون الاتحاد الأوروبي قد أقر القانون الجديد، والذي من المحتمل أن يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2025. فهل يعني هذا أنه قد فات الأوان بالنسبة لسويسرا لإيجاد آليتها الخاصة بتنظيم الذكاء الاصطناعي؟

"في الواقع، نعم"، كما يقول بوريس إنديربيتزين، المحامي والمتخصص في سياسات التكنولوجيا في زيورخ، ومن وجهة نظره، فإن تأثير القانون الأوروبي لا يترك لسويسرا خيارا سوى تبنيه بشكل سلبي.

"لقد فات سويسرا قطار تنظيم الذكاء الاصطناعي"، يقول إنديربيتزين، الذي يرى أن غياب سويسرا عن المفاوضات الأوروبية هو بمثابة نقطة ضعف، حتى لو كانت البلاد نشطة في المحافل الدولية الأخرى، مثل مجلس أوروبا.

وباعتبارها دولة ديمقراطية قوية ومركزًا للابتكار والبحث في مجال التكنولوجيات الجديدة، كان بوسع سويسرا أن تقدم مساهمة مهمة في قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي. يقول الخبير: "الآن لا يمكن لسويسرا إلا أن تتماشى مع التغيير، دون أن يكون لديها ما تقوله حول كيفية صياغة الاتحاد الأوروبي له".

الشركات السويسرية ملزمة بالامتثال

لمواصلة ممارسة الأعمال التجارية في السوق الأوروبية، سيتعين على الشركات السويسرية الالتزام بالقانون الجديد. وقد بدأ العديد من هذه الشركات بالفعل في الاستعداد لهذا التغيير القانوني، مع الأخذ في الاعتبار تجربتها مع لائحة حماية البيانات (RGPD)، التي تم تقديمها في الاتحاد الأوروبي في عام 2018. وتساعد شركة ناشئة مقرها زيورخ الشركات على تطوير منتجات متوافقة مع لوائح الذكاء الاصطناعي. "لقد أدركت الشركات أنه كلما طال انتظارها، أصبح الالتزام بالقانون الأوروبي أكثر صعوبة وتكلفة."

ووفقا لدراسة أجرتها شركة انتليرا (Intellera) الاستشارية، ستواجه الشركات تكاليف سنوية تتراوح بين 230 ألف يورو و4 ملايين يورو (218 ألف - 3.7 مليون فرنك سويسري) لضمان عدالة وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر. وهذا سيتطلب منها أيضًا تشغيل موظفات وموظفين متخصصين. وفي سويسرا، ستقع هذه التكاليف على عاتق حوالي 30% من الشركات، كما يقول شافينسكي. لكنها ستلقي بثقلها الأكبر على الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تشكل جزءًا كبيرا من النسيج الاقتصادي السويسري.

يقول فيليب جيليرون، أستاذ القانون في جامعة لوزان ومحامي الملكية الفكرية والتكنولوجيا: "لقد وضع الاتحاد الأوروبي معايير عالية للغاية".

سويسرا، مركز الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي؟

من جانبه، يعتقد شاوينسكي أن مشروع قانون الاتحاد الأوروبي يمكن أن يوفر ميزة تجارية للشركات الأوروبية التي تقدم أنظمة ذكاء اصطناعي، يعتبرها الجمهور جديرة بالثقة، لأن القانون هو الأول من نوعه الذي يهدف إلى ضمان تطوير ذكاء اصطناعي آمن.

فهل ينبغي على سويسرا أن تقوم بنسخ القانون الأوروبي ولصقه؟ لكن إندربيتزن يرى أن أن بإمكان سويسرا أن تفعل ما هو أفضل، نظرا لخبرتها ونهجها العملي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وموقعها كدولة تشجّع التعددية وحقوق الإنسان.

ولكنه يستدرك قائلا: "لإطلاق العنان لإمكاناتنا وإحداث تأثير عالمي، يتعين علينا تعزيز علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي".

وفي الوقت نفسه، تهدف الجامعات التقنية الرائدة في البلاد إلى جعل سويسرا مركزًا رائدًا للذكاء الاصطناعي يركز على الشفافية والموثوقيةرابط خارجي . ويرى العديد من الباحثات والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي أن هناك طريقًا للمضي قدمًا، وذلك إذا نجحت سويسرا في ترسيخ نفسها كموقع محايد لحوكمة التقنيات الجديدة، والبحث عن حلول عالمية.

ويرى خبيرا الأخلاق والاقتصاد الرقمي نينيان بايفجن وسالومي إيغلر فرصا جيدة في اتباع هذا النهج، كما أوضحا في تقرير حديث حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في سويسرا.

وكتب الخبيران رابط خارجي : "يمكن للبلاد الاستفادة من نقاط قوتها بشكل أكثر استراتيجية لخلق ظروف إطارية عالمية للذكاء الاصطناعي".

تحرير: فيرونيكا دي فور

ترجمة: مي المهدي

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الآلة والأخلاق.. تحديات الذكاء الاصطناعي

تُواجه سويسرا - التي تُعتَبَر إحدى الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي - تحديات أخلاقية أيضاً.

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المزيد المزيد الآلة والأخلاق.. تحديات الذكاء الاصطناعي تُواجه سويسرا - التي تُعتَبَر إحدى الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي - تحديات أخلاقية أيضاً.