5 حقائق 'لا تصدق' عن أسعد دولة في العالم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرف فنلندا بأنها الدولة الأسعد في العالم، لكن هذه الدولة التي يتحمل مواطنوها فصول الشتاء القاسية، لديها أيضا العديد من التقاليد والأعراف الاجتماعية غير العادية.

وتتمع الدولة الإسكندنافية بكثافة سكانية منخفضة، إذ تبلغ مساحتها 130 ألف ميل مربع، لكن عدد سكانها يزيد قليلا عن 5 ملايين نسمة، أي أقل بحوالي 3 ملايين من مدينة نيويورك.

يشتهر الفنلنديون باحتساء الكثير من القهوة، ويمكنهم أن يكونوا متشائمين بعض الشيء، لكن بلدهم تشتهر أيضا بالعديد من مزايا الرفاهية.

وفيما يلي 5 من أكثر الحقائق إثارة للدهشة في البلاد، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".



مخالفات السرعة تعتمد على قيمة الدخل

في فنلندا، تعتمد غرامات السرعة على حجم الدخل الذي يجنيه المقيم، إلى جانب مدى سرعة قيادته.



ويؤدي هذا النظام إلى بعض الغرامات الباهظة، ففي وقت سابق من هذا العام، تم تغريم مليونير فنلندي حوالي 130 ألف دولار، بسبب تجاوزه الحد الأقصى للسرعة.

نصف غرفة ساونا لكل شخص

يقدر الموقع السياحي "زيارة فنلندا" أن هناك ثلاثة ملايين غرفة ساونا في فنلندا، وهو ما يعني أن هناك ما يزيد قليلا عن غرفة لكل شخصين تقريبا.

وتعد ثقافة الساونا جزءا مهما من الحياة اليومية والتراث الثقافي الفنلندي، حتى أن حمامات الساونا موجودة في بعض العمارات السكنية والمنازل والمطاعم وحتى المباني الحكومية.

"صندوق المولود" من الحكومة

تمنح الحكومة الفنلندية جميع الأسر الجديدة "صندوق أطفال"، يتم إرساله إلى والدي الطفل فور الولادة.

يحتوي الصندوق على العناصر الأساسية مثل الملابس والحفاضات ومنتجات الاستحمام، من بين أشياء أخرى.

الصندوق نفسه مزود بمرتبة صغيرة وملاءة حتى يمكن استخدامه كمكان آمن لنوم المولود الجديد.



رياضة "حمل الزوجة"

أصبح "حمل الزوجة" الآن رياضة دولية، لكن بطولة العالم لا تزال تقام في فنلندا

تتضمن هذه الرياضة تقليديا شريكا ذكرا يحمل زوجته على ظهره أثناء إكمال مسار العوائق.

تطورت القواعد قليلا على مر السنين ولم يعد المتنافسون مضطرين إلى حمل زوجاتهم الحقيقيات.



ومع ذلك، يجب أن يكون عمر "الزوجة" 17 عاما على الأقل، وأن يكون وزنها 49 كيلوغراما. وإذا كانت أخف وزنا، فسوف يقوم المسؤولون عن المسابقة بإضافة حقيبة ظهر ليزيد وزنها.



عادات أخرى

ثمة عادات أخرى تدفع على الاسترخاء لدى الفنلنديين، مثل البقاء في المنزل واحتساء المشروب ، والاستمتاع بسوء حظ شخص آخر، وأخيرا فلسفة "Sisu" وتعني قوة الإرادة والعزيمة والمثابرة والتصرف بعقلانية في مواجهة الشدائد.

لبنان 24