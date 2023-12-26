طيران الاحتلال يستهدف 100 موقع جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له استهدف 100 موقع في جنوب قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وكثف طيران الاحتلال خلال الساعات الماضية غاراته على خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى وكذلك على جباليا في شماله.
وقال مراسل الجزيرة إن 26 شهيدا وصلوا مستشفيات مدينة خان يونس منذ مساء أمس.
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