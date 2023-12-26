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وزارة الدفاع الإيرانية: ردنا على إسرائيل سيكون قويا وذكيا

12/26/2023 3:12:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي إن رد بلاده على اغتيال إسرائيل للقائد العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني رضا موسوي، سيكون "قويا وذكيا".
وشدد طلائي على أن "اغتيال السيد موسوي انتهاك واضح لسيادة سوريا ويأتي في إطار زعزعة أمن المنطقة"، مؤكدا أن "هذه الجريمة تستحق العقاب وعلى الصهاينة أن ينتظروا دفع الثمن".


وأضاف: "سنرد على الكيان الصهيوني في المكان والزمان المناسبين، وردنا سيكون قاطعا وفعالا ومؤثرا وذكيا".
وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مساء أمس الاثنين أن اغتيال إسرائيل لموسوي "علامة على إحباطها وعجزها وستدفع ثمن هذه الجريمة بالتأكيد".


من جهته، شدد الحرس الثوري الإيراني على أن "إسرائيل ستدفع ثمن جريمة اغتيال أحد المستشارين العسكريين القدامى في سوريا".

RT

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