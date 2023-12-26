جيش الاحتلال يقر بمقتل جنديين بقصف خاطئ

جيش الاحتلال يقر بمقتل جنديين بقصف خاطئ
التاريخ
12/26/2023 3:12:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعترف جيش الاحتلال الاسرائيلي بقتل اثنين من جنوده بقصف "خاطئ" استهدف مبنى في قطاع غزة.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن جنديين قتلا الشهر الماضي بعد قصف دبابة إسرائيلية مبنى في غزة تبين لاحقا أن داخله كتيبة إسرائيلية.
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