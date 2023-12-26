الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا من الخليل

MENAFN - Al Wakeel News)اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 17 مواطنا فلسطينيا من مدينة الخليل.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من الأحياء في المنطقة الجنوبية من المدينة، تركزت في حارة أبو اسنينة، ووادي السمن، ومفرق الصاحب، واعتقلت كلا من: جبريل أبو صبيح، وصلاح حيمور، ومعتصم أبو حديد، وجيه أبو حديد، ومحمد الطبنجة، ومصعب الطبنجة، ومصعب محمد نعيم أبو اسنينة، وعبد الكريم أبو رموز، ويعقوب نعيم الزعارير، وفادي أبو داوود، وعمر عبد الرؤوف أبو داوود، ونور شاكر الأطرش، ونادي الأطرش، وحمدي سعيد أبو حسين، ومحمد غالب أبو صبيح، ومنجد روبين مرقة، وباجس يونس عمرو.

