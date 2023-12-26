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المعايعة: الأردن بقيادة الملك سيبقى في خندق أمته العربية مدافعا عن قضاياها العادلة

12/26/2023 3:12:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أمس الاثنين في القاهرة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور عبد الرحيم المعايعة، حيث جرى بحث الجهود البرلمانية للدفاع عن القضية الفلسطينية ووقف جرائم الإبادة الجماعية بحق أهلنا في قطاع غزة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة.
وأكد المعايعة ان الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سيبقى في خندق أمته العربية يكرس كل جهوده للدفاع عن قضاياها العادلة لا سيما القضية الفلسطينية ووقف الحرب الوحشية على قطاع غزة.
وقال إن مواقف الأردن ثابتة وصلبة ولن يحيد عن دوره في نصرة الاشقاء الفلسطينيين والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية".
وأضاف ان الدفاع عن الحق الفلسطيني يحتل العنوان الأبرز على أجندة الدبلوماسية البرلمانية الأردنية، مؤكدا أن مجلس النواب ومنذ اندلاع الحرب على غزة في حالة انعقاد دائم وعلى تواصل وتنسيق مستمر مع برلمانات الدول العربية والإسلامية من أجل اتخاذ مواقف حازمة تجاه المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وأشاد المعايعة بالإسهامات الكبيرة التي يقدمها البرلمان العربي لخدمة مصالح الأمة العربية على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية وخاصة الجهود الكبيرة التي قام بها رئيس البرلمان العربي لخدمة القضية الفلسطينية من خلال مشاركاته الفاعلة في كافة المحافل، بما يساهم في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز موقفهم وقضيتهم العادلة وكذلك المبادرات التي أطلقها البرلمان العربي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور المرأة وكذلك قضايا حقوق الإنسان والتعليم والأمن السيبراني وحماية اللغة العربية وغيرها من المبادرات التي أطلقها البرلمان خلال الفترة الماضية.
وأعرب المعايعة عن أمله بالخروج بقرارات هامة خلال الجلسة التي يعقدها البرلمان العربي الخميس المقبل بعنوان "نصرة فلسطين وغزة "والتي تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني.
من جهته أكد رئيس البرلمان العربي، أهمية الدور المحوري الفاعل الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك والحفاظ على أمن وسلامة المنطقة والدفاع عن القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الوصاية الهاشمية على مدينة القدس.
وثمن العسومي موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية والاستمرار في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم الأردن الكامل للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس ، مشيداً بجهود جلالة الملك بضرورة التوصل إلى قرار نهائي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف نزيف الدم الفلسطيني الذي يزهق على مرأى ومسمع من العالم أجمع على مدى 80 يوما متواصلا.
وأشار العسومي إلى حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع مجلس النواب الأردني في كافة المجالات نظرا لإسهاماته المتميزة والدؤوبة في دعم وتعزيز التعاون العربي والعمل على الارتقاء بالتعاون المشترك إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية ومصلحة الشعب العربي الكبير.




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