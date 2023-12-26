الاحتلال يقصف مقر الهلال الأحمر في خان يونس

الاحتلال يقصف مقر الهلال الأحمر في خان يونس
التاريخ
12/26/2023 3:12:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مقر الجمعية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالت الجمعية إن المقر يؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين الذين التجؤوا إليه هربا من القصف الإسرائيلي على منازلهم.
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