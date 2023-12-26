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الاحتلال يقصف مقر الهلال الأحمر في خان يونس

12/26/2023 3:12:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مقر الجمعية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.


وقالت الجمعية إن المقر يؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين الذين التجؤوا إليه هربا من القصف الإسرائيلي على منازلهم.

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