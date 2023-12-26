إصابتان برصاص الاحتلال إحداها حرجة في مخيم الفوار جنوب الخليل

إصابتان برصاص الاحتلال إحداها حرجة في مخيم الفوار جنوب الخليل
التاريخ
12/26/2023 3:12:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصيب مواطنان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل.
وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين الفلسطينيين ، ما أدى إلى إصابة اثنين بالرصاص الحي، وصفت جروح أحدهما بالحرجة جدا.
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