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شهداء وعدد من المفقودين في قصف طيران الاحتلال لمنزل في خان يونس

12/26/2023 3:11:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-استشهد عدد من المواطنين، فجر اليوم الثلاثاء، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين، إضافة لعدد من المفقودين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة النجار في قيزان النجار جنوب خان يونس، كما قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة أبو رزقة في الحي الهولندي غربي المدينة.

كما قصف الطيران الحربي الاسرائيلي محيط مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وتواصل القصف المدفعي واستهدف وسط المدينة.

وفي رفح، وصل عدد من الإصابات للمستشفى الكويتي جراء قصف منزل لعائلة العمصي بالقرب من ميدان النجمة وسط المدينة، كما قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم الشابورة وسط رفح جنوب القطاع.

كما استهدف طيران الاحتلال الحربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

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