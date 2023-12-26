وزير خارجية إسرائيل: أصدرت توجيهاتي بعدم تمديد تأشيرة المكوث لأحد موظفي الأمم المتحدة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يوم الأحد أنه أصدر توجيهات للوزارة بعدم تمديد تأشيرة المكوث لأحد موظفي المنظمة الدولية ورفض منح تأشيرة لموظف آخر.

وفي حسابه عبى منصة "إكس"، كتب إيلي كوهين: "لن نلتزم الصمت بعد الآن بوجه نفاق الأمم المتحدة! أصدرت توجيهاتي لوزارة الخارجية بعدم تمديد تأشيرة المكوث لأحد موظفي

المنظمة

ورفض منح تأشيرة لموظف آخر".

وأضاف كوهين: "إن سلوك الأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر يشكل وصمة عار في جبين المنظمة والمجتمع الدولي.. بدأ هذا العار مع الأمين العام الذي أضفى الشرعية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واستمر مع مفوضة حقوق الإنسان التي نشرت تشهيرات دموية لا أساس لها، ومع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي المنظمة التي تجاهلت لمدة شهرين أعمال الاغتصاب المرتكبة ضد النساء الإسرائيليات"، على حد زعمه.

وأردف: "سوف نتوقف عن العمل مع أولئك الذين يتعاونون مع الدعاية التي تقوم بها منظمة حماس الإرهابية"، وفق تعبيره.

جدير بالذكر أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كانت قد أعلنت الأربعاء، تلقيها تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية "قتلت بعد إجراءات موجزة" 11 فلسطينيا أعزل في ما يمكن تصنيفه جريمة حرب في قطاع غزة، وطالبت المفوضية إسرائيل بفتح تحقيق في "احتمال ارتكاب قواتها جريمة حرب"، وقالت إسرائيل إن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة".

وفي وقت سابق، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن خطر الموت جوعا صار حقيقيا في غزة، وطالبت بوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن إلى جميع الأطفال والأسر في القطاع.

يشار إلى أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى شمال القطاع، حيث يواجه السكان ظروفا صعبة وسط الفقدان شبه التام للغذاء.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 20674 شهيد ونحو 55 ألف جريح حتى الآن.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ81 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.





المصدر: RT