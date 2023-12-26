الاحتلال يشن حملة اعتقالات وسط اشتباكات ومواجهات في الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وسط مواجهات واشتباكات واسعة تركز أشدها في طولكرم بالتزامن مع تفجير منزل ومحاصرة آخر وقصفه.

تفجير منزل واشتباكات في طولكرم

ففي طولكرم، فجرت قوات الاحتلال، الطابق الأرضي لمنزل المواطن يوسف الزنديق على مدخل مخيم نور شمس شرق طولكرم.

كما دمرت جرافات الاحتلال أسوار عدد من المنازل والمدارس والمساجد في المخيم، وسحقت مركبات المواطنين، ودمرت الشارع المحاذي لحاووز المياه المغذي للمخيم.

واندلعت اشتباكات شديدة وانفجارات متتالية خلال العملية العسكرية المستمرة في مخيم نور شمس.





وقصفت قوات الاحتلال، عمارة قيد الإنشاء حاصرتها على مدخل ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن الاحتلال استهدف المبنى أكثر من مرة بالأعيرة النارية وقذائف“الانيرجا”،، تزامنا مع استمرار عدوانه على المدينة ومخيم نور شمس.

وألقت قوات الاحتلال القنابل الضوئية في سماء المخيم والاعيرة النارية بكثافة، تزامنا مع استمرار عدوانها الثاني خلال يومين.

كما أعلنت قوات الاحتلال مخيم نور شمس منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه، وأقامت ثكنات عسكرية في عدة منازل في مختلف أحياء المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة، مدينة طولكرم، وحاصرت مخيم نور شمس، شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الغربي، باتجاه شارع خضوري، ودوار العليمي، وشارع السكة، ترافقها جرافات، بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء طولكرم ومخيماتها، على ارتفاع منخفض.

وأضافت أن قوات الاحتلال حاصرت مخيم نور شمس من جميع الجهات، وانتشر عشرات الجنود في ضاحية ذنابة شرق المدينة، وتحديدا في المنطقة المتاخمة للمخيم، مشيرة إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت، وسط إطلاق قوات الاحتلال الأعيرة النارية بكثافة، فيما سمعت أصوات انفجارات.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في منطقة المنشية وجبل النصر وجبل الصالحين، وقامت بتفتيشها واحتجاز اصحابها في غرفة واحدة، ونشرت قناصتها على أسطحها، في الوقت الذي نشرت مجموعة من القناصة في منطقة الأحراش المقابلة للمخيم، والبنايات العالية في محيطه.

وجرفت آليات الاحتلال الشارع المحاذي لمدخل المخيم، وشارع حارتي المنشية والدمج، وتدمير البنية التحتية، كما لاحقت مركبات الاسعاف التي تتواجد في المخيم، واجبرتها على مغادرته تحت تهديد السلاح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر إسلامبولي رياض بدير (32 عاما) عقب مداهمة منزله في الحي الجنوبي لمدينة طولكرم.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار خلال اقتحام منزلها برام الله، والأسير المحرر احسان اشتية، بعد أن داهمت منزله في حي المصايف بالمدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال رئيس مجلس قروي صفا رشاد كراجة، وهو أسير محرر، بعد أن داهمت منزله في قرية صفا.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على الشاب محمد عنساوي، أثناء مروره بمركبته عن حاجز عسكري طيار شمال رام الله، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غربا، وداهمت محلا تجاريا في المنطقة الصناعية.



طوباس

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة طمون، ودارت مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال الذي أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت ما أدى لإصابة شاب بجروح طفيفة.





وانتشر جيش الاحتلال في عدة أحياء في البلدة، ونشر قناصته في عدة اماكن، كما داهم عددا من المنازل.

وفي الخليل داهمت تلك القوات عددا من الأحياء في المنطقة الجنوبية من المدينة، تركزت في حارة أبو اسنينة، ووادي السمن، ومفرق الصاحب، واعتقلت كلا من: جبريل أبو صبيح، وصلاح حيمور، ومعتصم أبو حديد، وجيه أبو حديد، ومحمد الطبنجة، ومصعب الطبنجة، ومصعب محمد نعيم أبو اسنينة، وعبد الكريم أبو رموز، ويعقوب نعيم الزعارير، وفادي أبو داوود، وعمر عبد الرؤوف أبو داوود، ونور شاكر الأطرش، ونادي الأطرش، وحمدي سعيد أبو حسين، ومحمد غالب أبو صبيح، ومنجد روبين مرقة، وباجس يونس عمرو.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، كلا من الصحفي حمد علي طقاطقة (31 عاما)، وأحمد فيصل طقاطقة (47 عاما)، وعمران عبد ربه ثوابتة (24 عاما)، ومحمد عماد ثوابتة، ومحمد خالد طقاطقة، ومحمد صلاح ديرية، وعدي ماهر ثوابتة، وحسن محمود طقاطقة، وفادي محمد طقاطقة، ويوسف محمد طقاطقة.

وفي مخيم عايدة شمالا، اعتقل الاحتلال الشقيقين الأسيرة ليندا منير جعارة (30 عاما)، وموسى جعارة (26 عاما)، وياسمين أبو سرور (25 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات في المخيم أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع دون ان يبلغ عن إصابات.

وفي بلدة الخضر جنوبا، تم اعتقال الأسيرين المحررين، ربيع رزق عطوان (30 عاما)، واكرم ابراهيم صلاح (40 عاما)، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.



