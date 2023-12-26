الإحصاء: انخفاض الصادرات والواردات السلعية خلال تشرين أول الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الصادرات السلعية انخفضت خلال شهر تشرين أول الماضي بنسبة 27% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 33% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 92.2 مليون دولار.

وأضاف "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن الصادرات انخفضت إلى إسرائيل خلال شهر تشرين الماضي بنسبة 40% مقارنة مع الشهر السابق.

وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 76% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين أول الماضي، فيما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 128% مقارنة مع الشهر السابق، إذ بلغت قيمتها 22.3 مليون دولار.

كما انخفضت الواردات السلعية خلال شهر تشرين أول مالاضي بنسبة 14% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 15% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 581.6 مليون دولار.

وأشار "الإحصاء" إلى أن الواردات من إسرائيل انخفضت خلال شهر تشرين أول من عام 2023 بنسبة 18% مقارنة مع الشهر السابق، إذ شكلت الواردات من إسرائيل 57% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين أول من عام 2023، كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق.

وسجل الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 11% خلال شهر تشرين أول من عام 2023 مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفض بنسبة 11% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2022، إذ بلغت قيمة العجز 489.4 مليون دولار.