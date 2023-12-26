الإحصاء: انخفاض الصادرات والواردات السلعية خلال تشرين أول الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الصادرات السلعية انخفضت خلال شهر تشرين أول الماضي بنسبة 27% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 33% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 92.2 مليون دولار.
وأضاف "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن الصادرات انخفضت إلى إسرائيل خلال شهر تشرين الماضي بنسبة 40% مقارنة مع الشهر السابق.
وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 76% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين أول الماضي، فيما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 128% مقارنة مع الشهر السابق، إذ بلغت قيمتها 22.3 مليون دولار.
كما انخفضت الواردات السلعية خلال شهر تشرين أول مالاضي بنسبة 14% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 15% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 581.6 مليون دولار.
وأشار "الإحصاء" إلى أن الواردات من إسرائيل انخفضت خلال شهر تشرين أول من عام 2023 بنسبة 18% مقارنة مع الشهر السابق، إذ شكلت الواردات من إسرائيل 57% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين أول من عام 2023، كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق.
وسجل الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 11% خلال شهر تشرين أول من عام 2023 مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفض بنسبة 11% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2022، إذ بلغت قيمة العجز 489.4 مليون دولار.
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