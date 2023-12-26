الهند تنشر سفناً بصواريخ موجهة بعد هجوم على سفينة تابعة لإسرائيل قبالة سواحلها

MENAFN - Palestine News Network ) نيودلهي/PNN-قالت البحرية الهندية، في وقت متأخر أمس الإثنين الثلاثاء، إنها تعتزم نشر سفن مدمرة مزوّدة بصواريخ موجهة في بحر العرب، بعد تعرّض سفينة تجارية تابعة لإسرائيل لهجوم قبالة الساحل الهندي، في مطلع الأسبوع، في مسعى“للحفاظ على وجود رادع”.

وقال البيان إن البحرية الهندية تحقق في طبيعة الهجوم على السفينة كيم بلوتو التي رست في مومباي، أمس الإثنين، وأشارت التقارير الأولية إلى هجوم بطائرة مسيرة.

وأضاف البيان:“ستكون هناك حاجة لمزيد من التحليل الجنائي والفني لتحديد مصدر الهجوم، بما في ذلك نوع وكمية المتفجرات المستخدمة”.



