الهند تنشر سفناً بصواريخ موجهة بعد هجوم على سفينة تابعة لإسرائيل قبالة سواحلها

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيودلهي/PNN-قالت البحرية الهندية، في وقت متأخر أمس الإثنين الثلاثاء، إنها تعتزم نشر سفن مدمرة مزوّدة بصواريخ موجهة في بحر العرب، بعد تعرّض سفينة تجارية تابعة لإسرائيل لهجوم قبالة الساحل الهندي، في مطلع الأسبوع، في مسعى“للحفاظ على وجود رادع”.
وقال البيان إن البحرية الهندية تحقق في طبيعة الهجوم على السفينة كيم بلوتو التي رست في مومباي، أمس الإثنين، وأشارت التقارير الأولية إلى هجوم بطائرة مسيرة.
وأضاف البيان:“ستكون هناك حاجة لمزيد من التحليل الجنائي والفني لتحديد مصدر الهجوم، بما في ذلك نوع وكمية المتفجرات المستخدمة”.
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