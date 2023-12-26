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عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الاقصى

12/26/2023 3:11:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحم عشرات المستعمرين صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الاقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أدخلت عشرات المستوطنين لباحات المسجد ووفرت لهم الحماية وسمحت لهم أداء طقوس تلمودية.

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الاقصى المواطنين من الدخول للبلدة القديمة أو الدخول للمسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد للمصلين.

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