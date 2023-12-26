عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الاقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- اقتحم عشرات المستعمرين صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الاقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أدخلت عشرات المستوطنين لباحات المسجد ووفرت لهم الحماية وسمحت لهم أداء طقوس تلمودية.
ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الاقصى المواطنين من الدخول للبلدة القديمة أو الدخول للمسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد للمصلين.
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