قصف مدفعي إسرائيلي على مقر الهلال الأحمر في خان يونس

قصف مدفعي إسرائيلي على مقر الهلال الأحمر في خان يونس
التاريخ
12/26/2023 3:11:46 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مقر الجمعية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالت الجمعية إن المقر يؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين الذين التجؤوا إليه هربا من القصف الإسرائيلي على منازلهم.
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