إصابتان برصاص الاحتلال إحداها حرجة في مخيم الفوار جنوب الخليل

إصابتان برصاص الاحتلال إحداها حرجة في مخيم الفوار جنوب الخليل
التاريخ
12/26/2023 3:11:45 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أصيب مواطنان برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص الحي، وصفت جروح أحدهما بالحرجة جدا.
يتبع ..
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