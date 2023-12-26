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إصابتان برصاص الاحتلال إحداها حرجة في مخيم الفوار جنوب الخليل

12/26/2023 3:11:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أصيب مواطنان برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص الحي، وصفت جروح أحدهما بالحرجة جدا.

يتبع ..

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