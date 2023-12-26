البنتاغون: نفذنا ضربات في العراق ضد 3 منشآت تابعة لحزب الله وجماعات تابعة لها

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أنّ الجيش الأمريكي قصف، ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها المليشيات المسلحة، وذلك ردّاً على هجوم وقع قبل ساعات من ذلك وأدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أمريكيين بجروح.
وقال أوستن في بيان إنّ "القوات المسلّحة الأمريكية شنّت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها".
وأضاف أنّ "هذه الضربات الدقيقة هي ردّ على سلسلة هجمات ضدّ طواقم أمريكية في العراق وسوريا شنّتها الميليشيات، بما في ذلك هجوم شنّته كتائب حزب الله وجماعات أخرى على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم".
من جهتها، قالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريين واتسون في بيان، إنّ الهجوم على قاعدة أربيل الجوية أدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أمريكيين بجروح، أحدهم حالته خطرة.
وهذا الهجوم هو واحد من أكثر من 100 هجوم استهدف القوات الأمريكية في سوريا والعراق منذ منتصف أكتوبر.
وأضافت واتسون في بيانها أنّه تمّ إطلاع الرئيس جو بايدن على الهجوم الذي استهدف العسكريين الأمريكيين والذي تمّ تنفيذه بطائرة مسيرة مفخخة، مشيرة إلى أنّ بايدن أمر بشنّ هذه الضربات الانتقامية بعدما تباحث بشأنها مع أوستن ومسؤولين آخرين في مجلس الأمن القومي.
وأوضح البيان أنّ "الأولوية القصوى" للرئيس بايدن هي "حماية العسكريين الأمريكيين من الأذى"، مشيرة إلى أنّ "الولايات المتّحدة ستتحرك في الوقت والطريقة اللتين تختارهما إذا ما استمرّت هذه الهجمات".
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