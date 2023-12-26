البنتاغون: نفذنا ضربات في العراق ضد 3 منشآت تابعة لحزب الله وجماعات تابعة لها

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أنّ الجيش الأمريكي قصف، ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها المليشيات المسلحة، وذلك ردّاً على هجوم وقع قبل ساعات من ذلك وأدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أمريكيين بجروح.

وقال أوستن في بيان إنّ "القوات المسلّحة الأمريكية شنّت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها".

وأضاف أنّ "هذه الضربات الدقيقة هي ردّ على سلسلة هجمات ضدّ طواقم أمريكية في العراق وسوريا شنّتها الميليشيات، بما في ذلك هجوم شنّته كتائب حزب الله وجماعات أخرى على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم".

من جهتها، قالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريين واتسون في بيان، إنّ الهجوم على قاعدة أربيل الجوية أدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أمريكيين بجروح، أحدهم حالته خطرة.

وهذا الهجوم هو واحد من أكثر من 100 هجوم استهدف القوات الأمريكية في سوريا والعراق منذ منتصف أكتوبر.

وأضافت واتسون في بيانها أنّه تمّ إطلاع الرئيس جو بايدن على الهجوم الذي استهدف العسكريين الأمريكيين والذي تمّ تنفيذه بطائرة مسيرة مفخخة، مشيرة إلى أنّ بايدن أمر بشنّ هذه الضربات الانتقامية بعدما تباحث بشأنها مع أوستن ومسؤولين آخرين في مجلس الأمن القومي.

وأوضح البيان أنّ "الأولوية القصوى" للرئيس بايدن هي "حماية العسكريين الأمريكيين من الأذى"، مشيرة إلى أنّ "الولايات المتّحدة ستتحرك في الوقت والطريقة اللتين تختارهما إذا ما استمرّت هذه الهجمات".