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وسائل اعلام اسرائلية: واشنطن رفضت طلب تل أبيب للحصول على مروحيات

12/26/2023 3:11:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن واشنطن رفضت طلب تل أبيب للحصول على مروحيات أباتشي.

وكانت الصحيفة الإسرائيلية قد ذكرت أن 230 طائرة شحن و30 سفينة نقل أميركية وصلت إلى إسرائيل حاملة أسلحة وذخائر منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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