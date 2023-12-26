وسائل اعلام اسرائلية: واشنطن رفضت طلب تل أبيب للحصول على مروحيات

وسائل اعلام اسرائلية: واشنطن رفضت طلب تل أبيب للحصول على مروحيات
التاريخ
12/26/2023 3:11:43 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن واشنطن رفضت طلب تل أبيب للحصول على مروحيات أباتشي.
وكانت الصحيفة الإسرائيلية قد ذكرت أن 230 طائرة شحن و30 سفينة نقل أميركية وصلت إلى إسرائيل حاملة أسلحة وذخائر منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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