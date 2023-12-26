إطلاق الدفعة الأولى لبرنامج قيادات حكومة إقليم كردستان العراق المستلهم من النموذج الإماراتي

أعلن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، إطلاق الدفعة الأولى لبرنامج قيادات حكومة إقليم كردستان العراق، المستلهم من نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، ضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات والإقليم.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل جيل من قادة العمل الحكومي المستقبلي، وتعزيز قدرات كوادر حكومة الإقليم، وتوفير الفرص لهم للتطور والنمو في مجالات عملهم ومسارهم المهني، وتطوير وتمكين الشباب الواعد في الجهات الحكومية.

وتم الإعلان عن إطلاق الدفعة الأولى للبرنامج، ضمن زيارة رسمية للمنتسبين إلى دولة الإمارات، تخللتها زيارات معرفية لعدد من الجهات الرائدة في القطاعين الحكومي والخاص، شملت وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الاقتصاد، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للضرائب، ودائرة المالية في دبي، ودبي الرقمية، ومتحف المستقبل، وأكاديمية الإعلام الجديد، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

والتقى المنتسبون نخبة القيادات الإماراتية في القطاعات المختلفة ضمن جلسات حوارية وتفاعلية استعرضت تجارب التطوير الحكومي، واجتمعوا مع سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وسعادة حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وممثلين عن دبي الرقمية، ودائرة المالية بدبي، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومؤسسة دبي للمستقبل.

وأكد عبد الله لوتاه، أن بناء قدرات الكوادر الحكومية وتبني عمليات تأهيل القيادات والكوادر على أسس مستدامة يمثل عاملاً أساسياً في دعم وتعزيز مسيرة التطوير الحكومي، مشيراً إلى محورية هذا المجال في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة إقليم كردستان، ما يجسد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز الشراكات مع الحكومات المختلفة، وتوسيع مجالات التعاون الدولي الإيجابي، وترسيخ نهج الاستثمار في الطاقات الشابة وتوظيف إمكاناتها في بناء المستقبل.

وقال إن برنامج قيادات حكومة إقليم كردستان العراق الذي يستلهم النموذج الإماراتي في بناء القيادات الحكومية، يمثل مبادرة مهمة في تعزيز هذا التوجه وفي رفد حكومة الإقليم بنخبة الكوادر الممكّنة بالخبرات والمهارات المطلوبة لمواجهة متغيرات وتحديات المستقبل، مشيداً بحرص حكومة إقليم كردستان العراق على تعزيز الاستثمار في المعرفة وفي بناء الكوادر القادرة على إحداث فارق إيجابي.

ويأتي إطلاق الدفعة الأولى لبرنامج قيادات حكومة إقليم كردستان العراق، في إطار السعي لتطوير المواهب وتمكين القيادات الشابة، ويترجم تركيز الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي على الابتكار والتجديد في العمل الحكومي.

ويضم برنامج قيادات حكومة إقليم كردستان العراق في دفعته الأولى نخبة متميزة تشمل 15 منتسباً ومنتسبة من موظفي مكتب رئيس مجلس الوزراء، يمثلون مجموعة واسعة من الخبرات والمجالات التخصصية، تم اختيارهم بعناية من بين الموظفين الواعدين، بناء على مؤهلاتهم وإنجازاتهم المهنية، ومشاركتهم الفاعلة في تطوير مستدام لحكومة إقليم كردستان العراق.

ويغطي البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات والتدريبات وورش العمل والمحاضرات التي يقدمها خبراء ومتخصصون في المجالات المختلفة، وتشمل الآليات التطويرية التي يتبناها جلسات التعلم الافتراضي، ولقاءات الخبراء، والزيارات المعرفية إلى دولة الإمارات للاطلاع على أفضل التجارب والتعلم من أفضل الممارسات المطبقة في الجهات المختلفة، إضافة إلى المشاريع التطويرية.

ويركز البرنامج على محاور متنوعة أهمها؛ الإدارة الحكومية، واستشراف المستقبل، والخدمات الحكومية، والتحوّل الرقمي، والمسرعات الحكومية، والحكومة المرنة، وإدارة التغيير والمهارات القيادية.

ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق، التي تم توقيعها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022، وتركز على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في العمل الحكومي والتحول الرقمي.، وبناء وتأهيل الكوادر البشرية، للارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء وتطوير الخدمات الحكومية في الإقليم.

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