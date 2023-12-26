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الاحتلال: مقتل جنديين بعد قصف دبابة إسرائيلية لمبنى بـ غزة

12/26/2023 3:00:14 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ، صباح الثلاثاء، عن
مقتل جنديين الشهر الماضي بعد قصف دبابة إسرائيلية مبنى في غزة تبين لاحقا أن داخله كتيبة


وبحسب رصد موقع خبرني، فإن هذه الحادثة ليست الاولى من نوعها في جيش الاحتلال حيث قتل عدة جنود بنيران صديقة في قطاع غزة.

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