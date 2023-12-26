الاحتلال: مقتل جنديين بعد قصف دبابة إسرائيلية لمبنى بـ غزة

الاحتلال: مقتل جنديين بعد قصف دبابة إسرائيلية لمبنى بـ غزة
التاريخ
12/26/2023 3:00:14 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ، صباح الثلاثاء، عن
مقتل جنديين الشهر الماضي بعد قصف دبابة إسرائيلية مبنى في غزة تبين لاحقا أن داخله كتيبة
وبحسب رصد موقع خبرني، فإن هذه الحادثة ليست الاولى من نوعها في جيش الاحتلال حيث قتل عدة جنود بنيران صديقة في قطاع غزة.
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