2574 طالبا في جرش يتقدمون لتكميلية التوجيهي

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال مدير التربية والتعليم في محافظة جرش، إبراهيم المحاسنة، إن 2574 طالبا قرابة نصفهم طالبات سيتقدمون لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" في دورتها التكميلية.

وأضاف المحاسنة، الثلاثاء، أنه جرى تخصيص 11 مركزا، منها مركز في سجن قفقفا، حيث إن نصف المراكز خصصت للطالبات والباقي للطلاب، كما جرى تخصيص 25 قاعة لتأدية هذه الامتحانات، وذلك في تصريح للمملكة.

وسيكون أول أيام الامتحان من الدورة التكميلية الخميس الموافق 28 كانون الأول الحالي، وآخر أيام الامتحان الاثنين الموافق 15 كانون الثاني 2024، وستبدأ الجلسة الأولى عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، في حين تبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

تبلغ عدد المدارس الحكومية في محافظة جرش 183 مدرسة، حيث يوجد في المحافظة قرابة 5 الاف معلما ومعلمة و قرابة 54961 طالبا وطالبة.

وطرحت مديرية التربية في جرش مؤخرا، عطاء لإنشاء مدرسة المصطبة الثانوية الشاملة للبنين بقيمة 3.260 ملايين دينار، وفق ما أكد المحاسنة.