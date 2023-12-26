2574 طالبا في جرش يتقدمون لتكميلية التوجيهي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال مدير التربية والتعليم في محافظة جرش، إبراهيم المحاسنة، إن 2574 طالبا قرابة نصفهم طالبات سيتقدمون لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" في دورتها التكميلية.
وأضاف المحاسنة، الثلاثاء، أنه جرى تخصيص 11 مركزا، منها مركز في سجن قفقفا، حيث إن نصف المراكز خصصت للطالبات والباقي للطلاب، كما جرى تخصيص 25 قاعة لتأدية هذه الامتحانات، وذلك في تصريح للمملكة.
وسيكون أول أيام الامتحان من الدورة التكميلية الخميس الموافق 28 كانون الأول الحالي، وآخر أيام الامتحان الاثنين الموافق 15 كانون الثاني 2024، وستبدأ الجلسة الأولى عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، في حين تبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهرًا.
تبلغ عدد المدارس الحكومية في محافظة جرش 183 مدرسة، حيث يوجد في المحافظة قرابة 5 الاف معلما ومعلمة و قرابة 54961 طالبا وطالبة.
وطرحت مديرية التربية في جرش مؤخرا، عطاء لإنشاء مدرسة المصطبة الثانوية الشاملة للبنين بقيمة 3.260 ملايين دينار، وفق ما أكد المحاسنة.
MENAFN26122023000151011027ID1107656821
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.