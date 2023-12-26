استمتع بتجربة الألعاب والإبداع على مستوى آخر فقط على أجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة NVIDIA RTX 40

سواء كنت طالبًا أو لاعبًا أو محترفًا مبدعًا، فليس هناك وقت أفضل للاستثمار في كمبيوتر محمول من سلسلة NVIDIA GeForce RTX 40. تم تصميم أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه، المجهزة بأحدث وحدات معالجة الرسوميات من NVIDIA لتخطي حدود ما اعتدت القيام به على جهاز كمبيوتر محمول، مما يؤدي إلى تجربة ألعاب لم يسبق لها مثيل. بالنسبة للأفراد المبدعين، لم تعد تقتصر على البقاء في مكتبك لتصميم تحفتك الفنية التالية. فبفضل إمكانية النقل التي توفرها أجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة RTX 40، يمكنك أن تحلم بفكرتك الكبيرة التالية أينما وأينما يتعلق الأمر بك.

خذ الألعاب على سبيل المثال - لم يعد عليك البقاء على الأريكة الخاصة بك مع وحدة التحكم في الألعاب. يمنحك الكمبيوتر المحمول من سلسلة RTX 40 حرية اللعب في أي مكان تريده. سواء كان ذلك في منزل أحد الأصدقاء لممارسة لعبة تنافسية متعددة اللاعبين، أو في صالة المطار أثناء انتظار رحلتك القادمة، فلا يوجد كمبيوتر محمول أفضل يمكنك وضعه في الاعتبار لممارسة الألعاب أثناء التنقل. يعد

MSI Pulse 15 جهاز كمبيوتر محمولًا رائعًا للألعاب فهو مدعوم بوحدة معالجة رسوميات RTX 4070 للحصول على تفاصيل استثنائية في جميع ألعابك. إن ممارسة الألعاب على جهاز كمبيوتر محمول مثل هذا يجلب معه الآن مجموعة من التقنيات الجديدة من NVIDIA التي تجعل كل لعبة مميزة وتعمل دون عناء قدر الإمكان. تعمل تقنية DLSS 3 على تعزيز الإطارات داخل اللعبة بشكل كبير بما يصل إلى أربع مرات مما يمنحك أفضل تجربة لعب ممكنة. بالنسبة للاعبين التنافسيين، تضمن تقنية NVIDIA Reflex أقل زمن استجابة للنظام مما توفر ميزة حاسمة على اللاعبين الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل تتبع الأشعة على رفع الجاذبية البصرية للألعاب من خلال إنشاء بيئة أكثر سينمائية وواقعية حيث يمكن تقدير كل التفاصيل بشكل كامل. لمزيد من القوة المتاحة لك، جرب الكمبيوتر المحمول للألعاب Asus ROG Strix Scar 17 .

بالنسبة للعقول المبدعة، يوفر الكمبيوتر المحمول من سلسلة RTX 40 عالمًا من الإمكانيات لجعل أفكارك تنبض بالحياة. تتيح لك أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية مثل

NVIDIA Canvas تحويل ضربات الفرشاة البسيطة إلى أعمال فنية مذهلة، كل ذلك ببضع نقرات. أما بالنسبة للفنانين ثلاثي الأبعاد الذين يتعاونون في مشروع عن بعد، يمكنك الاستفادة من مزايا NVIDIA Omniverse والإبداع بسرعات لم تشهدها من قبل. يمكن لأكثر من 100 تطبيق إبداعي الاستفادة من قوة وحدات معالجة رسوميات RTX بفضل برامج تشغيل NVIDIA Studio drivers

مما تقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق لتنفيذ المهام المعقدة. يعد MSI Stealth 17 Studio جهاز كمبيوتر محمولًا رائعًا لأولئك الذين اعتادوا على التصميم على محطات العمل التقليدية، حيث أنه يوفر كل القوة والأداء الذي ستحتاج إليه في شكل أصغر حجمًا وأكثر قابلية للحمل.

وأخيرًا، تعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة RTX 40 رائعة للعمل المدرسي، حيث يتم أيضًا تسريع جميع تطبيقات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الشائعة بواسطة وحدات معالجة رسوميات NVIDIA. وهذا يجعل من السهل إنهاء المهام المعقدة بشكل أسرع من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأخرى. يعد

MSI Thin GF63 رائعًا للواجبات المدرسية، ولكن يمكن استخدامه أيضًا للعب ألعابك المفضلة عندما يحين وقت الاسترخاء. يمكنك أيضًا توصيل وحدة التحكم في الألعاب المفضلة لديك مباشرة بالكمبيوتر المحمول الخاص بك للحصول على تجربة لعب مألوفة أكثر. يمكنك أيضًا استخدام برنامج NVIDIA Broadcast المجاني لجعل مكالمات الفيديو تبدو أفضل من أي وقت مضى، حتى في أكثر الأماكن ضوضاءً. الميزة الحقيقية لجهاز كمبيوتر محمول من سلسلة RTX 40 هي أن لديك جهازًا متعدد الأغراض يوفر لك المال من خلال القدرة على القيام بمجموعة متنوعة من المهام المختلفة – والصعبة. فهي هادئة، وموثوقة، ولها عمر بطارية طويل، لذلك ستكون دائمًا جاهزًا لمواجهة التحدي التالي دون بذل أي جهد.

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