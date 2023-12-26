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ديوان حاكم أم القيوين ينعى الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا

12/26/2023 2:25:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا الذي وافته المنية صباح اليوم.

وفيما يلي نص البيان : "بسم الله الرحمن الرحيم .. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي .. صدق الله العظيم ..

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا الذي وافته المنية صباح اليوم.

وستقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر، في جامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا، في منطقة الراس بمدينة أم القيوين.

نسأل الله العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته .. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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