ديوان حاكم أم القيوين ينعى الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا

(MENAFN
- Al-Bayan)
نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا الذي وافته المنية صباح اليوم.
وفيما يلي نص البيان : "بسم الله الرحمن الرحيم .. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي .. صدق الله العظيم ..
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا الذي وافته المنية صباح اليوم.
وستقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر، في جامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا، في منطقة الراس بمدينة أم القيوين.
نسأل الله العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته .. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
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