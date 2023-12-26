مجمّع دبي للمعرفة يُطلق أكبر مكعّب روبيك تفاعلي في العالم

أعلن مجمّع دبي للمعرفة التابع لمجموعة تيكوم عن تسجيله رقماً قياسياً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لأكبر مكعّب روبيك في العالم، وذلك تزامناً مع احتفاء المجمع المعرفي بمرور عشرين عاماً على إسهامه في إثراء الاقتصاد المعرفي على مستوى المنطقة من خلال تعزيز التفكير الإبداعي والابتكار.

ويتألف هذا المكعّب التفاعلي المبتكر، الذي يبلغ وزنه أكثر من 300 كيلوغرام بطول وعرض وارتفاع يبلغ 3 أمتار، من 21 مكعّباً مصنوعاً من الألياف الزجاجية التي يصل ارتفاع كلّ منها إلى متر واحد تقريباً.

ويعكس مكعّب روبيك، الذي يجسّد مفهومي الإستدامة والوعي البيئي، التزام مجمّع دبي للمعرفة الراسخ بتعزيز التفكير الإبداعي وتنمية المهارات التحليلية على مرّ الأجيال.

ولا تقتصر كلّ خطوة لتحريك مختلف أوجه مكعّب روبيك على حلّ لغز الألوان الموحّدة فحسب، بل ترمز أيضاً إلى اكتساب مهاراتٍ جديدة والتحلّي بالعزم والإصرار لإنجاز المهام المعقّدة وسدّ الفجوات في المعرفة، بما يؤكد على أنّ رحلة اكتساب المعرفة يمكن أن تكون مليئة بالتجارب الممتعة.

ويأتي الإعلان عن مجسّم مكعّب روبيك الذي يسجّل اليوم رقماً قياسياً لكونه الأكبر في العالم احتفاءً بمرور عشرين عاماً على تأسيس مجمّع دبي للمعرفة، الذي يواصل منذ إطلاقه في عام 2003 تسجيل نمو ملحوظ. وبات يضمّ اليوم أكثر من 700 عميل من أبرز مؤسسات التعليم العالي ومعاهد تنمية المهارات، يما يسهم في الارتقاء بمنظومة المعرفة المتنوّعة والغنية التي تهدف إلى تمكين المواهب وذوي المهارات من أكثر من 170 دولة حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أنّ مكعّب روبيك الأكبر في العالم بات اليوم متاحاً للزوّار لرؤيته والإستمتاع بتجربة تفاعلية فريدة من نوعها، وذلك بعد حفل افتتاح مميّز تمّ تنظيمه في قلب مجمّع دبي للمعرفة النابض خلال ديسمبر الجاري.

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