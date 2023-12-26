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بلدية أبوظبي تعلن إيقاف خدمتي «إصدار وتجديد» وقوف عربات الطعام المتنقلة

12/26/2023 2:25:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي إيقاف خدمتي «إصدار و تجديد» وقوف عربات الطعام المتنقلة حتى إشعار آخر.

وقالت البلدية بتدوينة في حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «جمهورنا الكريم.. نلفت عناية حضراتكم إلى أنه تم إيقاف خدمتي (إصدار وتجديد) وقوف عربات الطعام المتنقلة حتى إشعار آخر.».

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