بلدية أبوظبي تعلن إيقاف خدمتي «إصدار وتجديد» وقوف عربات الطعام المتنقلة

بلدية أبوظبي تعلن إيقاف خدمتي «إصدار وتجديد» وقوف عربات الطعام المتنقلة
التاريخ
12/26/2023 2:25:07 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت بلدية مدينة أبوظبي إيقاف خدمتي «إصدار و تجديد» وقوف عربات الطعام المتنقلة حتى إشعار آخر.
وقالت البلدية بتدوينة في حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «جمهورنا الكريم.. نلفت عناية حضراتكم إلى أنه تم إيقاف خدمتي (إصدار وتجديد) وقوف عربات الطعام المتنقلة حتى إشعار آخر.».
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