الحرب على غزة في يومها ال81.. استمرار المعارك الضارية والاحتلال يقر بمزيد من خسائره

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 81، تواصلت المعارك الضارية والاشتباكات العنيفة في كل محاور التوغل في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي الذي أقر بمزيد من الخسائر البشرية بصفوفه.

يأتي ذلك، فيما نفذ الطيران الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، في وقت جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها واستهدافها للمربعات السكنية ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الإصابات.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 20,674 شهيدا و55 ألف مصاب منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بعد استشهاد 250 شخصا بالإضافة إلى إصابة 500 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي وإصابة أربعة جنود بجروح خطيرة في المعارك جنوب قطاع غزة.

ومنذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والحرب على غزة، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال

المعلنة إلى 491 ضابطا وجنديا، بينما حصيلة القتلى منذ بدء التوغل البري يوم 27 أكتوبر ارتفعت إلى 158.