(MENAFN
- Palestine News Network )
مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 81، تواصلت المعارك الضارية والاشتباكات العنيفة في كل محاور التوغل في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي الذي أقر بمزيد من الخسائر البشرية بصفوفه
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اندلاع النيران في 3 بيوت بمخيم نور شمس اثر تفجيرها من قبل قوات الاحتلال قبل الانسحاب من المخيم شرق طولكرم
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نساء وصحافيين في الضفة الغربية وتخللها مداهمات وتخريب للمنازل.
متظاهرون يعتصمون أمام منزل وزير الدفاع الأميركي
لدعمه المستمر لدولة الاحتلال في حربها ضد الشعب الفلسطيني ومواصلتها ارتكاب المجازر بحق الأبرياء منذ بداية شهر تشرين الأول الماضي.
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة
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