MENAFN - Palestine News Network ) مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 81، تواصلت المعارك الضارية والاشتباكات العنيفة في كل محاور التوغل في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي الذي أقر بمزيد من الخسائر البشرية بصفوفه

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اندلاع النيران في 3 بيوت بمخيم نور شمس اثر تفجيرها من قبل قوات الاحتلال قبل الانسحاب من المخيم شرق طولكرم





شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نساء وصحافيين في الضفة الغربية وتخللها مداهمات وتخريب للمنازل.





لدعمه المستمر لدولة الاحتلال في حربها ضد الشعب الفلسطيني ومواصلتها ارتكاب المجازر بحق الأبرياء منذ بداية شهر تشرين الأول الماضي.





توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة