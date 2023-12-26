Tuesday, 26 December 2023 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هآرتس العبرية: لن يتم تقديم مبادرة بالسماح للعمال الفلسطينيين من الضفة بالعمل بالداخل

12/26/2023 2:13:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء،
بأن لن يتم تقديم مبادرة للسماح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية
بالعمل بالداخل المحتل قريبا.


وادعى مصدر سياسي اسرائيلي، انه على الرغم من تقديرات جيش الاحتلال أن هذه الخطوة ستخفف من حدة الضغط والتوتر في الضفة، الا ان المزاج الاسرائيلي حاليا لا يسمح بتقديم هذه المبادرة خلال الاسابيع القليلة القادمة.

MENAFN26122023000205011050ID1107656769

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث