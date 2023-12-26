هآرتس العبرية: لن يتم تقديم مبادرة بالسماح للعمال الفلسطينيين من الضفة بالعمل بالداخل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء،
بأن لن يتم تقديم مبادرة للسماح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية
بالعمل بالداخل المحتل قريبا.
وادعى مصدر سياسي اسرائيلي، انه على الرغم من تقديرات جيش الاحتلال أن هذه الخطوة ستخفف من حدة الضغط والتوتر في الضفة، الا ان المزاج الاسرائيلي حاليا لا يسمح بتقديم هذه المبادرة خلال الاسابيع القليلة القادمة.
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