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قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وتعتدي على مواطنين

12/26/2023 2:13:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة قلقيلية، واعتدت على مواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال داهم المدينة وانتشر في أحياء متفرقة منها، خصوصا في أحياء: كفار سابا، ونزال، وشريم، وشارع السوق وشارع جلجولية،
واعتدى بالضرب
على
شابين
أثناء
تواجدهم بالشارع الرئيسي بحي نزال، لم تعرف هويتهما،
كما اطلق قنابل الغاز اتجاه منازل المواطنين، ولم يبلغ عن اعتقالات.

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