قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وتعتدي على مواطنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة قلقيلية، واعتدت على مواطنين.
وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال داهم المدينة وانتشر في أحياء متفرقة منها، خصوصا في أحياء: كفار سابا، ونزال، وشريم، وشارع السوق وشارع جلجولية،
واعتدى بالضرب
على
شابين
أثناء
تواجدهم بالشارع الرئيسي بحي نزال، لم تعرف هويتهما،
كما اطلق قنابل الغاز اتجاه منازل المواطنين، ولم يبلغ عن اعتقالات.
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