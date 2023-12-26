جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط وجندي إضافيين خلال المعارك في غزة

جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط وجندي إضافيين خلال المعارك في غزة
التاريخ
12/26/2023 2:13:36 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غلاف غزة/PNN-أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل ضابط وجندي في معارك الليلة الماضية جنوب قطاع غزة.
وتصاعدت خلال الأيام الماضية خسائر جيش الاحتلال لترتفع حصيلة قتلاه منذ بدء العدوان على غزة إلى 491 ضابطا وجنديا.
MENAFN26122023000205011050ID1107656767
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.