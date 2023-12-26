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جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط وجندي إضافيين خلال المعارك في غزة

12/26/2023 2:13:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غلاف غزة/PNN-أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل ضابط وجندي في معارك الليلة الماضية جنوب قطاع غزة.

وتصاعدت خلال الأيام الماضية خسائر جيش الاحتلال لترتفع حصيلة قتلاه منذ بدء العدوان على غزة إلى 491 ضابطا وجنديا.

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