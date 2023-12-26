أكاذيب حقوق الانسان وسقوطها

مما كشفته حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة أكذوبة حقوق الانسان والشرعة الدولية، وكل المنظمات والهيئات الدولية العاملة في حقول حقوق الانسان المختلفة سواء أكانت حكومية او مدنية.

سقط القانون الدولي الانساني بكل تفاصيله، وسقطت دول بكاملها وهي تدير ظهرها لما يجري من قتل للاطفال والنساء وتدمير ممنهج فاق أضعاف ما خلفته قنبلتان نوويتان ألقتهما سيدة وراعية الارهاب الدولي الولايات المتحدة على اليابان ابان الحرب العالمية الثانية.

وسقطت كل الاتفاقيات والمعاهدات لتي تباهت بها الامم المتحدة بدءا بالاعلان العالمي لحقوق وانتهاء بحقوق الطفل مرورا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية، ومكافحة التمييز والتهجير للسكانـ ولاختفاء القسري، والحق بالحياة وباقي مروحة الحقوق الأخرى، وأصبحت جميعها مجرد نكتة سمجة مقابل اصطفاف امريكا ودول اوروبية خلف سياسة الابادة الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال التي تدوس على كل الشرعة الدولية بدعم لا محدود من شركائها الفاعلين في قتل الاطفال والنساء والشيوخ وتدمير كل ما يمت للحياة بصلة.

أصبح العالم اليوم أكثر جرمية وهمجية ودموية بقيادة الولايات المتحدة خدمة للقاتل المتقدم في ساحة تنفيذ الابادات الجماعية للفلسطينيين، ولم يتوانى هذؤلاء الشركاء عن تقديم كل ما يحتاجه القاتل من أدوات للقتل والتهجير وتعزيز روح الانتقام من شعب أراد الحياة ونيل حقوقه.

والعالم اليوم أصبح مصدرا لعنف وللكراهية ومبشرا وراعيا للابادات الجماعية، بل تحول لسادي بشع يتلذذ بقتل الاطفال والنساء، فيما يدير ظهره لكل ما يمت للانسان وللانسانية بصلة خدمة ودعما لكيان ولد أصلا من رحم الكراهية والارهاب وقتل الانسان.

والعالم اليوم تكشف تماما على حقيقته، فهو عالم خال من اي وازع إنساني، وليس لديه ما يحكمه غير منطق القوة، والقدر ة على القتل والتدمير بابشع صوره، وعادت الدول الاستعمارية القديمة لممارسة بشاعتها وإرهابها مجددا ضد الفلسطينيين، وفي تحالف لا إنساني تقوده امريكا وبريطانيا وفرنسا، وحتى المانيا، ودول هامشية أخرى منزوعة السيادة وتبحث هي الأخرى عن حصتها من اللحم والدم الفلسطيني.

نعم ..سقطت كل منظومة حقوق الانسان، والقانون الدولي، وسقطت مفاهيم وقيم العدالة وأصبحت مجرد خرافات وأحاديث سمر وتنكيت وتبكيت، وتسيدت مباديء القوة المحضة في خدمة القتل وسفك الدم وبسادية خيالية لم يتوقعها حتى الشيطان نفسه.

في السنوات العديدة الماضية كنت من المؤمنين تماما بمنظومة حقوق الانسان وبالشرعة الدولية الناظمة لتلك الحقوق، وكنت اعتقد أن العالم يمكنه النجاة بسبب وجود هذه المنظومة ولو في الحدود الدنيا، لكنني اليوم أسقطت كل هذه العقيدة من حساباتي، ولم تعد لدي اية رغبة حتى بمجرد تذكرها بعد أن تكشف كل شيء واصبح منطق القوة والرصاص والقتل والكراهية والابادة الجماعية هي القوة المهيمنة في عالم يمارس القتل والتدمير بدون اي رادع أخلاقي او قانوني.

لقد سقط كل شيء وأصبح مجرد أكاذيب وخداع، وأصبح قتل طفل بدم بارد أهم بكثير في عيون السياسي الامريكي والبريطاني والفرنسي والالماني والصهيوني ..الخ من اتفاقيات حقوق الطفل ، ومنظومة حقوق الانسان..