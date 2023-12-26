الدفاع المدني ينقذ شخصا سقط في بئر -صور

MENAFN - Al Wakeel News)قالت مديرية الدفاع المدني إنها تعاملت مع حادثتي إنقاذ، إحداها لشخصين علقا أسفل منحدر، والأخرى لشخص علق داخل بئر فارغ بعمق خمسة أمتار في إربد خلال الساعات الأخيرة الماضية.

واشارت مديرية الدفاع المدني خلال تقريرها على اذاعة الامن العام ان فرقها تعاملت مع حادث انقاذ لشخص سقط ببئر يبلغ عمقه 5 متر في منطقة كفر جايز -اربد وتم انقاذه واجراء الاسعافات اللازمة .

وفي توضيح من مقرب، قال أن الشخص الذي علق في البئر قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده داخله، مما حال دون قدرته على الخروج عبر السلم وأدى إلى سقوطه إلى الأسفل



وأشارت المديرية إلى حادث آخر قامت بالتعامل معه، حيث كان شخصان (الأب وابنه) عالقين في منحدر بعمق 500 متر في -منطقة خرجا - بإربد، وتمكنت الفرق من إنقاذهم وتقديم الإسعافات اللازمة.



ونوهت الدفاع المدني المواطنين الى الابتعاد عن الاودية والوديان وخاصة في الشتاء لتفادي التعرض للمخاطر









































