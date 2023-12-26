الدفاع المدني ينقذ شخصا سقط في بئر -صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
قالت مديرية الدفاع المدني إنها تعاملت مع حادثتي إنقاذ، إحداها لشخصين علقا أسفل منحدر، والأخرى لشخص علق داخل بئر فارغ بعمق خمسة أمتار في إربد خلال الساعات الأخيرة الماضية.
واشارت مديرية الدفاع المدني خلال تقريرها على اذاعة الامن العام ان فرقها تعاملت مع حادث انقاذ لشخص سقط ببئر يبلغ عمقه 5 متر في منطقة كفر جايز -اربد وتم انقاذه واجراء الاسعافات اللازمة .
وفي توضيح من مقرب، قال أن الشخص الذي علق في البئر قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده داخله، مما حال دون قدرته على الخروج عبر السلم وأدى إلى سقوطه إلى الأسفل
وأشارت المديرية إلى حادث آخر قامت بالتعامل معه، حيث كان شخصان (الأب وابنه) عالقين في منحدر بعمق 500 متر في -منطقة خرجا - بإربد، وتمكنت الفرق من إنقاذهم وتقديم الإسعافات اللازمة.
ونوهت الدفاع المدني المواطنين الى الابتعاد عن الاودية والوديان وخاصة في الشتاء لتفادي التعرض للمخاطر
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