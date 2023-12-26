ضبط مركبة تسير بسرعة 185 كم/بالساعة في الحسا

MENAFN - Al Wakeel News)قال مندوب غرفة عمليات الدوريات الخارجية ان مجموعات الدوريات منتشرة منذ ساعات الصباح الأولى بكافة أشكالها الثابتة والمتحركة والرقابة الآلية لكشف الاختصاص وتقديم الدلالة والإرشاد ومراقبة وضبط المخالفات الخطرة الثابتة والمتحركة وتقديم العون والمساعدة لمحتاجيها من المواطنين.



وأضاف في حديثه عبر أثير إذاعة الأمن العام أنه وخلال ال24 ساعة الماضية تم ضبط مركبة تسير بسرعة من 80 إلى 185 كم/بالساعة في منطقة الحسا

ونوه الى ضرورة استخدام حزام الأمان و المحافظة على مسافة الأمان والتقييد بقواعد السلامة المرورية والابتعاد عن مشتتات القيادة وخاصة التحدث مع المرافقين بشكل يشتت انتباه السائق أو تناول المشروبات الساخنة أثناء القيادة وإعطاء الأولوية لمستخدمي الطريق والالتزام بالمسارب المخصصة والتعامل مع المنعطفات بشكل حذر والتقييد بالسرعات المقررة.



من جهته قال مندوب غرفة عمليات إدارة السير إن حركة السير تشهد نشاط ملحوظ في ساعات الصباح الأولى وتم نشر مجموعات السير على كافة الطرق من اجل توفير بيئة مرورية آمنه ومراقبة وجميع كوادرنا متواجدة بالميدان من اجل توفير بيئة مرورية أمنه .



وأشار إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في ساعات الصباح الأولى أثناء القيادة والابتعاد عن التتابع القريب.



ودعا مندوبا السير والدوريات الخارجية إلى عدم التردد بطلب المساعدة على الرقم الموحد"911" إذا تطلب الأمر .

