الأونروا لـ الوكيل: نحو 100 شاحنة مساعدات تدخل يوميا إلى غزة ولكن بوتيرة بطيئة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة إن نحو 100 شاحنة مساعدات تدخل يوميا إلى قطاع غزة مؤكدا أن العدد زاد مقارنة بالسابق.



وأضاف أبو حسنة خلال اتصال هاتفي من قطاع غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أن وتيرة دخول المساعدات إلى القطاع بطيئة بسبب عمليات فحص معقدة للمساعدات الداخلة عبر معبري كرم أبو سالم ورفح.



ونوه أن المساعدات الإنسانية التي دخل إلى القطاع عبارة عن مياه وأدوية ومواد غذائية منها الطحين بالإضافة إلى عدد قليل من البطانيات مشيراً إلى أنه لم يدخل القطاع لغاية الآن ملابس .



أما بشأن المستلزمات الطبية أكد أنها تدخل القطاع عن طريق المساعدات، قائلا "نعاني من نقص حاد من المستلزمات الطبية بكافة أنواعها وذلك يعود إلى انهيار المناعة الصحية للأشخاص والذي نتج عنه تضاعف الأمراض منها المعوية والجلدية".



ولفت إلى وجود مخاوف من انتشار الكوليرا في قطاع غزة بعد أن رصد انتشار التهاب السحايا والكبد الوبائي مؤكدا أن الأونروا بصدد زيادة عدد الفرق الطبية التابعة لها في القطاع والتي يبلغ عددها 100 فريق متنقل.



وأشار إلى وجود مليون و900 ألف نازح في مختلف مناطق قطاع غزة، منهم مليون و400 ألف نازح موجودين في 56 مدرسة تابعة للأونروا و400 ألف آخرين يبيتون بجانب مركز الإيواء أو بمخيمات عشوائية .



وأوضح أن بعض مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية 3 آلاف نازح ويوجد بها الآن أكثر من 13 ألف نازح مشيراً إلى أن 500 نازح يشترك بدورة مياه واحدة .



وقال إنهم يوزعون المياه والمساعدات الغذائية مرتين بالأسبوع ولكنه غير كافي، لافتا أن مئات الآلاف يعانون من الجوع في قطاع غزة بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة بسبب الأجواء الباردة وعدم توفر الألبسة أو مصادر التدفئة .



وختم أنه يوجد ضغط على إسرائيل لزيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي ستدخل إلى القطاع بالإضافة إلى زيادة سرعة عمليات تفتيش المساعدات بالتزامن مع السماح بدخول الشاحنات التي تحتوي على البضائع التجارية .



