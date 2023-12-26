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السعودية تبحث إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية

12/26/2023 2:13:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث مجلس الشورى للجنة الأمنية والعسكرية السعودية مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المتضمن إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية.
ورأت اللجنة في توصية تقريرها رفض التعديل المقترح، لكن مداخلات عدد من الأعضاء عارضت هذا الرفض وتباينت أراء الأعضاء المداخلين على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة، مما دفع رئيس اللجنة الإسلامية والقضائية علي الشهراني لتأييد التعديل المقترح، مشيرا إلى أنه ليس ضد تعديل النظام لكنه مع التريث.


وقال الشهراني: "أوقف الجلد بأمر ملكي لذلك من الأفضل التريث في إقرار التعديل المقترح حتى يرد نظام العقوبات للمجلس والذي سيشمل العقوبات التعزيرية ومنها الجلد سواء في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وغيره من الأنظمة".


وأضاف: "ليس من المناسب التعديل الآن فقد يأتي النظام الجديد بعقوبات أخرى تلغي هذا التعديل لذلك التريث أفضل"، مؤكدا على أن "الجلد ألغي بأمر ملكي وبقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا وبالتعميم للمحاكم".


وأبرز تقرير مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المقدم من عضو الشورى هادي علي اليامي، أهمية تعديل النصوص النظامية الخاصة بعقوبة الجلد التعزيرية، وتضمن التأكيد على مواكبته للتطور التشريعي الذي يستهدف حوكمة القطاع العدلي، وتوحيد الاجتهاد القضائي في فهم النصوص، ومنع التباين في إصدار الأحكام.

RT

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