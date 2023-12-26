التعليم العالي: انتهاء موعد تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض غداً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت اليوم الثلاثاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 /2024 في تمام الساعة الثانية عشرة مساء يوم غد الأربعاء الموافق 27-12-2023 .
وأضافت في بيان لها أنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم نظرا لعدم وجود أي مبرر لذلك، وأهابت الوزارة بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المحددة وبخلاف ذلك فإنهم سيفقدون حقهم في المنافسة.
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