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مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

12/26/2023 2:13:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناشد المواطن هشام ابو شنب بضرورة التبرع بالدم لخالته المريضة " سوزان عبدالكريم محمود الهاني " من اي زمرة .

على ان يكون التبرع ببنك الدم التابع لمستشفى الجامعة الأردنية من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السابعة مساءً طيلة أيام الاسبوع .

للتواصل مع ذوي المريضة : 0790389665

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