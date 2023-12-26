مناشدة عاجلة للتبرع بالدم
التاريخ
12/26/2023 2:13:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
ناشد المواطن هشام ابو شنب بضرورة التبرع بالدم لخالته المريضة " سوزان عبدالكريم محمود الهاني " من اي زمرة .
على ان يكون التبرع ببنك الدم التابع لمستشفى الجامعة الأردنية من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السابعة مساءً طيلة أيام الاسبوع .
للتواصل مع ذوي المريضة : 0790389665
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