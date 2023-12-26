طلاب من جامعة حمد بن خليفة يشاركون في تنظيم عرض شامل لفيلم فلسطيني

(MENAFN
- Hamad Bin Khalifa University) الدوحة، 25 ديسمبر 2023: شارك طلاب من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة في تنظيم تجربة عرضٍ شاملة للفيلم الفلسطيني "200 متر" وذلك بالتعاون مع مؤسسة الدوحة للأفلام.
وكجزء من إحدى المساقات المقررة ضمن برنامج ماجستير الترجمة السمعية والبصرية، قام الطلاب بإعدادِ ترجمة إثرائية باللغتين العربية والإنجليزية للصم وضِعاف السمع، كما تعاونوا مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم لتوفير ترجمةٍ بلغة الإشارة، كذلك طوّر الطلاب وصفًا سمعيًا للمكفوفين وضعاف البصر، وأُتيحت الدعوات للعرض بلغة الإشارة ونصوصٍ مسموعةٍ وبصرية، وتم التأكيد على مراعاة جميع الاحتياجات الجسدية والحسيّة للجمهور، وفي إطار التحضير للعرض، تلقّى الطلاب وموظفو مؤسسة الدوحة للأفلام وطاقم السينما تدريبًا عن كيفية التفاعل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة من الحضور.
وفي تعليقها على مشاركة الطلاب في هذه التجربة، قالت الدكتورة ماريا خيمينيز أندريس، الأستاذ المساعد بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: "فخورون بالالتزام والتفاني الذي أظهره طلابنا لتقديم تجربة عرضٍ شاملة لفيلم "200 متر"، فقد كان العرض هذا العام ذا أهمية خاصة لنا ولطلابنا بسبب العدوان القائم على غزة، حيث أتاح لنا فرصةً لبناء جسرٍ بين جمهور المكفوفين والصم والنضال الفلسطيني إلى جانب تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية، لذا نود أن نشكر مؤسسة الدوحة للأفلام والمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم ومركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين وكل من شارك في هذا المشروع ونثمّن جهودهم".
ويُسلّط فيلم "200 متر"، من تأليف وإخراج أمين نايفة، الضوء على المعاناة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، حيث يعيش البطل، مصطفى، مع والدته في الجزء الخاضع للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، بينما تعيش زوجته وأطفاله في الجزء الآخر الذي يسيطر عليه الاحتلال الاسرائيلي بالكامل، ويصوّر الفيلم جانبًا من النضال الفلسطيني المتمثل في سعي مصطفى الدائم إلى عيش كل لحظات الفرح الصغيرة الممكنة مع عائلته.
وفي بيانٍ مشترك بعد العرض، أعرب الطلاب المشاركون عن سعادتهم بهذا المشروع قائلين: "إن الأفلام تمنح صوتًا لمن لا صوت لهم، وتقع على عاتقنا جميعًا مسئولية فهم هذه الأصوات والاستماع لها، ونحن ممتنون لهذه الفرصة التي أتاحت لنا المجال لتقديم تجربة عرضٍ شاملة لفيلم "200 متر"، ولا شك أنّ الوقت الذي قضيناه في العمل على هذا المشروع سيؤثر إيجابيًا فيما تبقى من مشوارنا الدراسي وما بعد ذلك".
MENAFN26122023005140011592ID1107656719
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.