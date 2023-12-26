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استشهاد 5 فلسطينيين وإخلاء جرحى من مدينة غزة

12/26/2023 1:10:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا بشارع المدرسة في حي الأمل غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.


وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تمكنت وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إجلاء 21 جريحا من المستشفى الأهلي المعمداني و13 جريحا ونازحا من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.


وأضافت الجمعية إنها أخلت كذلك عددا من طواقمها ومتطوعيها في شمالي القطاع، بعدما أجبرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي على إخلاء مركز الإسعاف في جباليا ومداهمة المبنى وتدمير مركبات الإسعاف فيه.


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