بلاغ عن حادث بحري جديد غرب الحديدة في اليمن
التاريخ
12/26/2023 1:10:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 50 ميلا بحريا غرب الحديدة في اليمن.
ونفذ الحوثيون في اليمن خلال 10 أيام 15 هجوما على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ 17 ديسمبر الجاري.
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