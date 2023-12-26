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بلاغ عن حادث بحري جديد غرب الحديدة في اليمن

12/26/2023 1:10:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 50 ميلا بحريا غرب الحديدة في اليمن.


ونفذ الحوثيون في اليمن خلال 10 أيام 15 هجوما على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ 17 ديسمبر الجاري.


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