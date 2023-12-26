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إعادة فتح محطة سكك حديدية في ألمانيا بعد إغلاقها بسبب تهديد أمني

12/26/2023 1:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعيد فتح محطة السكك الحديدية المركزية في مدينة بيليفيلد الألمانية بعد تهديد بتنفيذ هجوم.
ولم يتم العثور على أجسام مشبوهة خلال عملية تفتيش باستخدام الكلاب البوليسية، حسبما أعلنت الشرطة الألمانية مساء أمس الاثنين. وتحقق سلطات أمن الدولة في الأمر.


وأضافت أن تحقيقا جاريا في الجريمة الجنائية المتمثلة في "تعكير صفو السلم العام من خلال التهديد بارتكاب جرائم جنائية".


وفي وقت سابق من بعد ظهر أمس الاثنين، قام العديد من عناصر الشرطة الألمانية بتفتيش محطة بيليفيلد المركزية بعد تلقي تهديد هاتفي. وتم إغلاق مبنى المحطة والفناء الأمامي للمحطة مؤقتا وتم تحويل حركة السكك الحديدية.

البيان

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