إعادة فتح محطة سكك حديدية في ألمانيا بعد إغلاقها بسبب تهديد أمني

وفي وقت سابق من بعد ظهر أمس الاثنين، قام العديد من عناصر الشرطة الألمانية بتفتيش محطة بيليفيلد المركزية بعد تلقي تهديد هاتفي. وتم إغلاق مبنى المحطة والفناء الأمامي للمحطة مؤقتا وتم تحويل حركة السكك الحديدية.

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