استقرار أسعار النفط عالمياً

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، استقرارا في ظل التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة، ما يسهم في ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي ويعزز الطلب.
ووفقا لوكالة "رويترز"، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتا أو 0.3 بالمئة، لتصل إلى 79.13 دولار للبرميل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار ثلاثة سنتات، ليبلغ 73.59 دولار للبرميل.
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