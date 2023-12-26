حدائق سانت ريجيس دبي النخلة تعد ضيوفها بفعاليات احتفالية لا تضاهى في رأس السنة

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- Iris Media Press Services) دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفاءً بموسم الأعياد، أطلقت حدائق سانت ريجيس – دبي النخلة , سلسلة من الفعاليات الاحتفالية الرائعة في منشأتها الفاخرة التي تحتضن العديد من المطاعم المتميزة الحائزة على نجوم ميشيلين والتي تحفل بأفكار أشهر الطهاة المحترفين.
ودعت هذه الوجهة الفريدة التي تحاكي الشرفات المفتوحة ضيوفها للاستمتاع بأروع التجارب الاحتفالية، بدءًا من الفعاليات الحصرية وحتى ولائم عيد الميلاد الفاخرة وحفلات رأس السنة المبهرة في تريسيند استديو، وسيغنور ساسي، وشيز وام، ولينيا.
ومن جانبه، بدأ مطعم ولاونج أريثا الراقي المستوحى من العشرينيات استعداده للترحيب بالضيوف في بداية العام المقبل.
سيغنور ساسي
مينيو دي نتالي (قائمة الطعام الخاصة بعيد الميلاد)
يدعو سيغنور ساسي ضيوفه للاحتفال بعيد الميلاد على الطريقة الإيطالية مقدّمًا لهم قائمة طعام مؤلّفة من 4 أقسام تعكس مختلف مناطق إيطاليا، وسيجلب المطعم الروح الاحتفالية الإيطالية إلى دبي مزدانًا بأكاليل نبات الخشار، وشلالات الأضواء، وشجرة عيد الميلاد التي ستقف شامخةً في قلب قاعة الطعام المحاطة بالمناظر الطبيعية الساحرة.
وخلال وجبتي الغداء والعشاء، سيكون الضيوف على موعد مع الرافيولي أل تارتوفو الشهي، والفيليتو دي واجيو كون بورسيني، بالإضافة إلى حلوى البانيتوني كون ماسكاربوني الإيطالية الشهية وغيرها الكثير.
وطيلة شهر ديسمبر، سيتمكن الضيوف من شراء البانيتوني الحصري لدى سيغنور ساسي بسعر 340 درهم إماراتي، كما ستكون قائمة الطعام الكاملة الخاصة بسيغنور ساسي والتي تضم جميع أطباقه الحصرية متاحة أمام الضيوف.
العرض: قائمة الطعام الخاصة بعيد الميلاد / مينيو دي نتالي
الموعد: من 24 إلى 26 ديسمبر
الوقت: الغداء (12:00 ظهرًا إلى 3:00 عصرًا) والعشاء (6:00 مساءً إلى 2:00 بعد منتصف الليل)
السعر:
قائمة طعام مؤلفة من 4 أقسام بسعر 575 درهم إماراتي للشخص الواحد، غير شامل المشروبات
البانيتوني – 340 درهم إماراتي للطلب الواحد
ليلة في بيلاغيو (حفل رأس السنة)
يدعو سيغنور ساسي ضيوفه لارتداء أبهى حللهم وأكثرها بريقًا والانضمام إليه في "ليلة في بيلاغيو" – حفل رأس السنة المستوحى من فيلم "كاسينو" الشهير. وخلال هذه الليلة الرائعة، سينقل سيغنور ساسي ضيوفه إلى أجواء السبعينيات والثمانينيات الفاخرة من خلال ديكوراته المختارة بعناية بدءًا من الثريات المستوحاة من ماورينو البندقية وحتى بار الأرت ديكو الفاخر، والفعاليات الترفيهية الحية والمباشرة.
كما سيكون الضيوف على موعد مع رحلة ذوقية لا تضاهى من خلال قائمة الطعام الانتقائية الخاصة بسيغنور ساسي والتي تحتفي بتاريخ إيطاليا العريق ونكهاتها الغنية ومشروباتها الفاخرة.
الفعالية: حفل رأس السنة – ليلة في بيلاغيو
الموعد: 31 ديسمبر، بدءًا من الساعة 7:00 مساءً وحتى وقت متأخر من الليل.
السعر: الحد الأدنى للإنفاق 2000 درهم إماراتي للشخص الواحد.
قواعد اللباس: أنيق / راقي وبرّاق
يوصى بشدة بالحجز المسبق، للحجز، يرجى الاتصال على الرقم +971 4 278 4848 أو زيارة الموقع الإلكتروني ...
لينيا
حفل السواريه على طراز مشاعل النيران
يفتتح مطعم "لينيا" الذي طال انتظاره هذا العام، أبوابه مستقبلًا ضيوفه في حفل رأس السنة الأروع على الإطلاق، حيث سيقيم حفل سواريه على طراز مشاعل النيران في 31 من ديسمبر، وسيدق أجراس عام 2024 مزدانًا بمشاعل النيران بلهبها المتراقص بتناغمٍ ساحر، وسيحصل الضيوف على فرصة لمشاهدة عرض الألعاب النارية الرائع الذي سيقام في نخلة جميرا عن قرب، هذا بالإضافة إلى التجارب الذوقية المتميزة والعروض الترفيهية الرائعة والتي تتضمن عروض الرقص وألسنة اللهب والفرقة الموسيقية والدي جيه.
الموعد: 31 ديسمبر، بدءًا من الساعة 6:00 مساءً وحتى وقت متأخر من الليل
الأسعار:
المقاعد الأمامية (من الساعة 6:00 مساءً وحتى الساعة 8:00 مساءً)
الحدالأدني للإنفاق 1000 درهم إماراتي للشخص الواحد، ولا يشترط الحد الأدنى للإنفاق على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عام.
الجلسات الأولى (من الساعة 6:00 مساءً وحتى الساعة 8:00 مساءً)
الحدالأدني للإنفاق 1000 درهم إماراتي للشخص الواحد، ولا يشترط الحد الأدنى للإنفاق على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عام.
الجلسات الثانية (من الساعة 8:30 مساءً حتى منتصف الليل، متاحة للضيوف من عمر 14 عامًا فأكثر)
الجلسات الخارجية: الحد الأدنى للإنفاق 2500 درهم إماراتي للشخص الواحد
الجلسات الداخلية: الحد الأدنى للإنفاق 2000 درهم إماراتي للشخص الواحد
الحفل التالي لحفل رأس السنة
يمكن لضيوف لينيا مواصلة المتعة في الحفل التالي لحفل رأس السنة والذي يبدأ عقب الانتهاء من عرض الألعاب النارية بباقة مشروبات فاخرة بأسعار تبدأ من 3000 درهم إماراتي كحد أدنى لإنفاق المجموعة الواحدة، يمكن استردادها في المشروبات الفاخرة المتنوعة.
يشترط الحجز المسبق لكل من حفل رأس السنة والحفل التالي لحفل رأس السنة. للحجز، يرجى التواصل عبر +971 4 453 7523 أو زيارة الموقع الإلكتروني
شيز وام
قائمة الطعام الاحتفالية الحصرية المقترحة من الشيف هادريان
احتفاءً بموسم الأعياد، يدعو الشيف هادريان ضيوفه لخوض رحلة ذوقية منقطعة النظير مقدمًا لهم قائمة طعام احتفالية مقترحة تتوفر بشكلٍ حصري خلال شهر ديسمبر إلى جانب قائمة الطعام الانتقائية المعتادة.
حيث سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بالعديد من الأطباق الشهية كفطيرة الفوا كغاس تاتين كجزء من المقبلات، و السمك المسنن المسلوق كجزء من الأطباق الرئيسية، وفي الختام حلوى المونت بلانك 2.0 بافلوفا أو كرات البلاك فوريست الفريدة المقدمة احتفالًا بعيد الميلاد.
الفعالية: مقترحات احتفالية – قائمة طعام انتقائية
الموعد: طيلة شهر ديسمبر
حفل ليلة رأس السنة
يدعو شيز وام، المطعم الأكثر تميزًا في نخلة جميرا والذي يعرف بخدماته الفاخرة وفعالياته المسائية الرائعة، ضيوفه لاستقبال العام الجديد بحفلٍ ساهر فيه ما لذ وطاب من المأكولات الشهية المصحوبة بالعروض الترفيهية الحية والمباشرة.
وستبدأ الفعاليات الاحتفالية بالجلسات الأولى والتي لا تشترط حدًا أدنى للإنفاق وتستمر من الساعة 6:00 مساءً وحتى الساعة 8:00 مساءً، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بطيف واسع من الأطباق الاحتفالية المقترحة في قائمة الطعام الحصرية.
وتستمر الفعاليات الاحتفالية بدءًا من الساعة 8:00 مساءً فما بعد، حيث سيكون الضيوف على موعد مع أشهى الأطباق الفاخرة مقابل 1000 درهم إماراتي للشخص الواحد كحد أدنى للإنفاق، وستكون الأمسية مصحوبة بالعروض الترفيهية الحية والمباشرة، يليها عرض الدي جيه الرائع الذي سيقدم مزيجًا من أغنيات الثمانينيات والتسعينيات الكلاسيكية بدءًا من الساعة 10:00 فما بعد، وعندما تدق الساعة الثانية عشرة سيحصل الضيوف على فرصة مشاهدة عرض الألعاب النارية المذهل.
ويمكن للراغبين بخوض تجربة ذوقية حصرية، الاستمتاع بطاولة المشاركة الخاصة جزئيًا والتي تتوفر مقابل 10,000 درهم إماراتي كحدٍ أدنى للإنفاق للّيلة الواحدة. علاوةً على ما سبق، تتوفر طاولة الشيف لحجوزات قائمة الطعام الانتقائية والتي توفر إمكانية خوض تجربة ذوقية مصممة خصيصًا وفقًا لما يفضله الضيوف، بينما يبقى البارين الداخلي والخارجي مفتوحين لتجربة أقل رسمية.
الفعالية: حفل ليلة رأس السنة
الموعد: 31 ديسمبر
الأسعار:
الجلسات الأولى (من الساعة 6:00 مساءً – 8:00 مساءً): قائمة طعام انتقائية، لا يشترط حدًا أدنى للإنفاق
الجلسات الثانية ( بدءًا من الساعة 8:00 مساءً فما بعد): قائمة طعام انتقائية، الحد الأدنى للإنفاق 1000 درهم إماراتي للشخص الواحد
طاولة مشاركة خاصة جزئيًا: قائمة طعام انتقائية، الحد الأدنى للإنفاق 10,000 درهم إماراتي لليلة الواحدة
يوصى بشدة بالحجز المسبق، للحجز، يرجى الاتصال على الرقم +971 4 410 6707 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: .... يفتتح شيز وام أبوابه من الثلاثاء إلى الأحد، من الساعة 6:00 مساءً وحتى الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، ومن السبت إلى الأحد من الساعة 12:00 ظهرًا وحتى الساعة 4:00 عصرًا (من ديسمبر فما بعد).
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